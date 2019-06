El decano del ICAM reclama una mayor participación de la Abogacía madrileña en la elaboración normativa

La actualización de los baremos del Turno de Oficio será el principal caballo de batalla de la Abogacía madrileña en la presente legislatura. Así lo ha anunciado el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, durante un encuentro informativo con la prensa especializada celebrado hoy en la sede colegial.

En compañía del diputado de la Junta de Gobierno del ICAM Juan Gonzalo Ospina, el decano madrileño ha abordado cuestiones de actualidad en el ámbito jurídico como la obligatoriedad del registro horario en las empresas o la puesta en marcha de la nueva Corte Internacional de Arbitraje en Madrid.

Alonso, que también ha reclamado una mayor implicación del Colegio en la elaboración normativa a nivel regional, ha pedido a los partidos políticos que se pongan de acuerdo cuanto antes para formar un gobierno eficaz. "Me da igual el gobierno que haya, lo único que quiero es que sea eficaz, que trabaje en beneficio del ciudadano en general y de la Abogacía en particular. Nos llevaremos bien y apoyaremos cualquier ejecutivo que cumpla esos parámetros, pero de lo contrario no nos vamos a callar", ha señalado.

Tras destacar la buena relación mantenida con el anterior Gobierno regional en materia de Justicia, Alonso ha recordado que el gran tema pendiente es el incremento de los baremos del Turno de Oficio, que siguen estando bajos. “Ese es el gran caballo de batalla que vamos a tener en esta legislatura, la discusión de los baremos del TO. Esperamos que este tema se culmine cuanto antes”.

En el ámbito legislativo, subrayando la buena relación del ICAM con el nuevo presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, el decano ha anunciado su firme intención de aumentar la influencia y la participación del Colegio en los proyectos legislativos que se pongan en marcha en el ámbito regional. “Los abogados somos los que mejor conocemos las necesidades de los ciudadanos y los que mejor podemos trasladarlas al legislador.”

Contra la privatización de la Justicia Gratuita

En el nivel municipal, Alonso espera “establecer nuevos marcos de colaboración entre la Abogacía y el Ayuntamiento de Madrid”, confiando en que la relación “sea más fructífera" y ponga fin una “travesía que no ha sido fácil” para el ICAM durante la etapa del anterior equipo de gobierno. Además de recordar la negativa inicial del Ayuntamiento a que los abogados de guardia pudieran acceder con sus vehículos particulares al área de Madrid Central, Alonso ha mostrado su enérgico rechazo al concurso abierto por el Consistorio en vísperas de las elecciones para la gestión del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) Municipal. “El SOJ ha sido históricamente prestado por el ICAM mediante un convenio con el Ayuntamiento”, ha subrayado el decano, defendiendo la importancia de que este servicio público sea prestado por el Colegio y no por una entidad privada. "No vamos a consentir que se privatice la justicia gratuita, será mi primera exigencia al nuevo alcalde”, a quien también se van a solicitar la utilización de espacios municipales para facilitar el ejercicio profesional de los jóvenes abogados y para celebrar determinados actos colegiales como la entrega de reconocimientos a los abogados con 25 años de colegiación.

Registro horario: en busca de una posición común

Sobre uno de los temas de mayor actualidad en el sector legal, el decano ha señalado que la Abogacía institucional, por medio de una Comisión creada en el seno del Consejo General de la Abogacía Española, de la que forma parte, está intentado consensuar una posición unánime, si bien se trata de una profesión muy plural en la que existen tres posiciones diversas: por una parte, ha explicado Alonso, “está el hecho indiscutido de que la abogacía tendrá que cumplir la ley”, pero a la vez “la abogacía es una profesión liberal”, con sus especificidades, que requiere un tratamiento especial. Además, está la posición que defiende la Abogacía joven a favor de que haya un registro de la jornada que facilite la conciliación de la vida profesional y familiar, un tema este último que “desborda absolutamente al sector de la abogacía y afecta a todo el mundo laboral”, repercutiendo incluso en la natalidad.

Para Alonso, el decreto del Gobierno debería regular la situación para que no se produzcan problemas de falta de conciliación teniendo en cuenta las particularidades de esta profesión, y en ese sentido “vamos a hacer un enorme esfuerzo para intentar consensuar una posición común”, apoyando especialmente “todo lo que vaya a favor de la conciliación”.

Nueva corte internacional

Otro de los temas abordados por el decano ha sido la próxima puesta en marcha de la Corte Internacional de Arbitraje de Madrid, un proyecto de asociación orientado a unificar los arbitrajes internacionales de la Cámara de Comercio de España, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje y la Cámara de Comercio de Madrid en el que también participa el ICAM. El objetivo, según ha explicado, “es crear una sola corte arbitral internacional en Madrid que se presente al mundo con una sola voz”. Para Alonso, “el arbitraje internacional es un negocio país”, y la dispersión de cortes que había hasta ahora ha impedido a Madrid competir con cortes como la de Miami para atraer a la capital española los procedimientos que afectan a las compañías hispanohablantes, que ocupan el segundo lugar en el mundo en número de arbitrajes internacionales, sólo por detrás de Estados Unidos, según datos de la Cámara de Comercio Internacional de París.

Espacio Abogacía y proyecto ‘Mentoring’

Además de las cuestiones de actualidad en el mundo jurídico y político, el decano, ha hecho un balance de las últimas actividades impulsadas desde la Corporación madrileña. Así, Alonso ha destacado las últimas ediciones del Foro Justicia ICAM, en las que se homenajeó a los servicios jurídicos de la AVT por su defensa de las víctimas del terrorismo, y por las que pasaron los representantes de los principales partidos políticos de ámbito nacional y regional para explicar sus propuestas en materia de Justicia de cara a los procesos electorales celebrados recientemente.

Asimismo, el decano ha puesto en valor dos iniciativas impulsadas recientemente por el Colegio madrileño, el denominado Espacio Abogacía y el proyecto Mentoring. Respecto al primero, desplegado junto a los Juzgados de Plaza de Castilla, se trata de un proyecto “con el que pretendemos que cualquier abogado, especialmente los que no tienen despacho, pueda recibir a sus clientes en un sitio habilitado por el Colegio”. Además de facilitar el uso de despachos y de puestos de trabajo individuales a un precio muy reducido, el ICAM ha puesto a disposición de los más mayores un Espacio Senior abierto también a los jóvenes abogados para fomentar el intercambio intergeneracional.

En cuanto al programa de Mentoring, Alonso ha señalado que en el proyecto participan profesionales de gran prestigio y relevancia en el sector legal que ayudarán a orientar la carrera de los abogados y abogadas que se inician en el ejercicio de la profesión.

Día de la Justicia Gratuita y homenaje a Juan Picón

Entre las actividades programadas por el Colegio para el próximo mes de julio, el decano ha destacado el próximo Día de la Justicia Gratuita, que tendrá lugar el 12 de julio con la participación en sendas mesas redondas de los principales operadores jurídicos madrileños y de los representantes de las asociaciones del Turno de Oficio. Asimismo, Alonso ha anunciado que el ICAM celebrará un homenaje a la figura de Juan Picón, recientemente fallecido, el único abogado español que ha conseguido ser presidente mundial de una firma de abogados internacional. “Hay que presumir de los cargos que se consiguen a favor de la abogacía española”, ha dicho el decano, y por tanto “queremos hacerle un homenaje en su Colegio”.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente, revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduzca su nombre, dirección de correo y descargue el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos