Los incendios forestales constituyen una de las mayores amenazas para nuestro patrimonio natural, la actividad económica del medio rural y la seguridad de las personas.

Su impacto trasciende el ámbito ambiental, afectando también a explotaciones agrarias, ganaderas y forestales, infraestructuras, viviendas y al conjunto de las comunidades que viven y trabajan en el territorio.

La prevención de los incendios forestales es una responsabilidad compartida que requiere la implicación activa de las administraciones públicas, los profesionales del sector agrario y forestal y de toda la ciudadanía.

En este contexto, el Consejo General del Notariado y la Fundación Foro Agrario, conscientes de la creciente incidencia y severidad de los incendios asociadas a las condiciones climáticas extremas, desean trasladar una serie de recomendaciones dirigidas a reforzar la prevención, reducir los riesgos y contribuir a la protección de nuestros montes y espacios rurales.

Porque la prevención es la herramienta más eficaz para proteger nuestros montes, nuestro medio rural y a las personas que viven y trabajan en él. Cada actuación responsable contribuye a reducir el riesgo de incendios forestales y a preservar un patrimonio natural y productivo que es de todos.

Con este propósito, el Consejo General del Notariado y la Fundación Foro Agrario hacen un llamamiento a la colaboración y al compromiso de toda la sociedad para reforzar la cultura de la prevención y avanzar hacia un territorio más seguro, sostenible y resiliente frente al fuego

Recomendaciones para toda la ciudadanía

1. Evitar cualquier conducta que pueda provocar una ignición

No arrojar colillas, cerillas ni residuos en el medio natural o en sus proximidades. Un gesto aparentemente insignificante puede desencadenar un incendio de graves consecuencias en condiciones de altas temperaturas, sequedad y viento.

2. Respetar estrictamente las limitaciones relativas al uso del fuego

Durante los periodos de alto riesgo deben observarse rigurosamente las prohibiciones y restricciones establecidas por las autoridades competentes en relación con barbacoas, hogueras, quemas recreativas y cualquier actividad susceptible de originar fuego o chispas.

3. Atender los avisos y niveles de alerta

Consultar la información oficial sobre el riesgo de incendios y seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil y de los organismos responsables de la gestión forestal. Asimismo, se recomienda circular exclusivamente por las vías y caminos autorizados.

4. Comunicar de inmediato cualquier indicio de incendio

La detección temprana resulta determinante para evitar que un conato se convierta en un gran incendio forestal. Ante la presencia de humo, fuego o cualquier situación sospechosa, debe alertarse de forma inmediata a los servicios de emergencia.

5. Mantener limpias las parcelas, viviendas y entornos habitados

La eliminación de maleza seca, restos vegetales y otros materiales combustibles en las proximidades de edificaciones constituye una medida esencial de autoprotección. Del mismo modo, el abandono de residuos en el medio natural incrementa los riesgos y dificulta las labores preventivas.

Recomendaciones para agricultores, ganaderos y propietarios forestales

6. Gestionar adecuadamente los restos de poda y de cosechas

Evitar la acumulación de material vegetal seco y priorizar, siempre que sea posible y conforme a la normativa vigente, el triturado e incorporación al suelo de los restos vegetales o su valorización como biomasa, reduciendo así el riesgo de propagación del fuego.

7. Extremar las precauciones en el uso de maquinaria agrícola y forestal

Realizar revisiones periódicas y un mantenimiento adecuado de cosechadoras, tractores, desbrozadoras y demás equipos susceptibles de generar chispas o sobrecalentamientos, especialmente durante los periodos de mayor riesgo.

8. Adaptar las labores agrícolas a las condiciones meteorológicas

Evitar la realización de trabajos que puedan provocar igniciones durante las horas de máximo calor y en situaciones de riesgo extremo. La planificación de las tareas más sensibles en las primeras horas del día contribuye significativamente a reducir incidentes.

9. Mantener franjas de seguridad y áreas de protección

Conservar libres de vegetación seca los perímetros de parcelas y explotaciones, especialmente en zonas colindantes con terrenos forestales, favoreciendo que los espacios agrícolas actúen como elementos de contención frente a la propagación de incendios.

10. Impulsar el pastoreo extensivo y controlado

El aprovechamiento ganadero constituye una herramienta eficaz de gestión del territorio, al contribuir a la reducción de la biomasa combustible y al mantenimiento de áreas estratégicas para la prevención de incendios.

Compromisos del Consejo General del Notariado y Foro Agrario

En este contexto, y en caso de emergencia, el Consejo General del Notariado y Foro Agrario se comprometen a:

Intercambiar información, dentro de sus competencias, que facilite la toma de conocimiento real del problema y la adopción de las medidas necesarias para su resolución. Suministrar información de las actuaciones a desarrollar con el fin de optimizar los recursos humanos y materiales, agilizar las actuaciones, evitando solapamiento y duplicidad de procesos y concurrencia innecesaria de actividades.

Además, el Notariado:

Habilitará los colegios notariales y las notarías para la realización de actuaciones jurídicas que tengan por objeto ayudar a paliar los daños personales y patrimoniales de los ciudadanos. Habilitará servicios telefónicos y telemáticos de ayuda a los ciudadanos afectados. Ayudará en la recuperación de las escrituras públicas de los ciudadanos. Ofrecerá asesoramiento gratuito en la forma que reglamentariamente se determine.

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