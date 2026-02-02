ELZABURU obtiene la Gold Position en Prosecution en WTR 1000

En cuanto a los profesionales del despacho, la guía destaca con el Prosecution Gold a Luis Baz, como experto en tramitación de marcas, a quien señala como “un profundo estratega con gran experiencia en búsquedas de disponibilidad y evaluaciones de registrabilidad global, lo que garantiza la protección de las marcas y garantiza su desarrollo y crecimiento”.
También destaca a Miguel Ángel Medina, “quien ejerce un dominio absoluto en el derecho de marcas con una exhaustiva perspectiva comercial” y a Javier Úbeda-Romero, a quien describe como una figura destacada en la tramitación de marcas; ambos son distinguidos en la edición de este año con el Prosecution Silver.
Así mismo, el directorio reconoce a Carlos Morán, “el artífice de desmantelar las redes de falsificación con precisión quirúrgica”, y a Enrique Armijo, “un litigante de formidable reputación, que domina lo contencioso gracias a sus varias décadas de experiencia,” con el Litigation Silver.
Cristina Arroyo recibe la distinción del Prosecution Bronze “por su comprensión y capacidad para saber conectar las cuestiones jurídicas complejas con los más amplios objetivos empresariales, aportando soluciones sólidas desde el punto de vista jurídico e inteligentes desde el punto de vista comercial”.
Y Fernando Ilardia es reconocido con el Litigation Bronze “por ser capaz de aportar una rara combinación de profundidad técnica y pragmatismo a la estrategia de marcas, asi como por su capacidad para combinar el rigor con las realidades del mercado”.
WTR 100 destaca que “Elzaburu es sin duda el mejor despacho de propiedad intelectual de España y el que ofrece un nivel de excelencia más constante. Lo que lo distingue es su enfoque integral de la propiedad intelectual: reúne bajo un mismo techo conocimientos jurídicos, técnicos y estratégicos, así como un profundo conocimiento del funcionamiento de la propiedad intelectual en entornos empresariales reales”.