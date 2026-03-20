Jornada sobre cuestiones clave de litigación tributaria

Diálogos sobre cuestiones clave de litigación tributaria

Noticia

Gómez-Acebo & Pombo organizará el próximo 8 de abril en su sede de Madrid, de 16:30 a 18:30 horas, una nueva sesión de sus diálogos sobre cuestiones esenciales de litigación tributaria.

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La jornada, dirigida al análisis de asuntos de especial interés para la práctica fiscal y contencioso-administrativa, se centrará en cuestiones de prueba, ejecución y vías de impugnación en materia tributaria.

El programa se articulará en torno a dos bloques principales: la aplicación de la deducción por I+D+i en el Impuesto sobre Sociedades y la recuperación y devolución de tributos contrarios al Derecho de la Unión Europea.

La inauguración correrá a cargo de Enrique Ortega, socio y coordinador del área fiscal del despacho.

En la mesa de debate participarán Fernando Bonastre, director de Asuntos Fiscales Industrial, Litigios y Prácticas Especializadas en Repsol; Eduardo Sánchez Álvarez, director de Asesoría Fiscal en Abanca, y un magistrados del Tribunal Supremo.

La sesión será coordinada y moderada por miembros del equipo de litigación tributaria del despacho, en una convocatoria que pone el foco en dos materias de especial relevancia para operadores jurídicos y especialistas en fiscalidad.

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