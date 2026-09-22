Durante su mandato, el despacho ha protagonizado la fusión con la estadounidense Kramer Levin, dando lugar a una de las 20 principales firmas del mundo

Herbert Smith Freehills Kramer ha reelegido a Eduardo Soler Tappa como socio director de su oficina en España, donde continuará al frente de la gestión ejecutiva del despacho durante un nuevo mandato de otros tres años, hasta el 31 de mayo de 2029.

La renovación llega en un momento clave para la firma, que en 2025 completó su fusión con la estadounidense Kramer Levin dando lugar a Herbert Smith Freehills Kramer, una de las 20 principales firmas legales del mundo.

Soler Tappa asumió la dirección ejecutiva de la oficina española en mayo de 2023. Abogado del Estado en excedencia y con una trayectoria en el despacho desde el año 2010, Soler Tappa combina la dirección de la firma en España, con la abogacía en la práctica de Litigación y Arbitraje, área en la que está especializado en sectores regulados, particularmente energía. Ha sido reconocido en varias ocasiones como uno de los diez mejores abogados de los negocios en España y está referenciado como Eminent Practicioner en Litigation Elite en el prestigioso directorio Chambers Europe.

Uno de los episodios más relevantes de estos años ha sido la fusión con Kramer Levin. Anunciada en noviembre de 2024 y culminada el 1 de junio de 2025, la operación dio lugar a Herbert Smith Freehills Kramer, un gigante de la abogacía global con más de 2.700 abogados en 26 oficinas repartidas entre Europa, Asia Pacífico y Estados Unidos, y con una facturación conjunta superior a los 2.000 millones de dólares. La integración ha reforzado la capacidad del despacho para asesorar a clientes españoles en operaciones y litigios transatlánticos, sumando a la vertiente británica y australiana de la firma una plataforma estadounidense de primer nivel.

La gestión de Soler Tappa al frente de la oficina española ha permitido a la firma, además, mantener su posición entre los despachos más rentables de España, situándose de forma recurrente en el top 3 del sector según los principales rankings económicos y jurídicos.

Asimismo, Soler Tappa ha impulsado una notable ampliación del equipo de socios, con la incorporación de perfiles como Sergio Cires (Financiero), Jaime Bofill (Litigación Seguros) o, ya bajo el paraguas de HSF Kramer, Esteban de Santos Smith (Mercantil), además de las promociones internas a socio de Alejandra Galdos, Marcos Fernández-Rico, Guillermo Uriarte, Miguel Fraga y Miguel García-Casas, y el nombramiento de Iria Calviño como codirectora de ESG para la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Con ello, la oficina de Madrid cuenta actualmente con 18 socios y más de 150 profesionales.

Además, el equipo español forma parte del eje EMEA y ha tenido un rol destacado en varias disputas energéticas derivadas de los recortes a las renovables, arbitrajes bajo tratados bilaterales de inversión y procedimientos con ramificación en América Latina y Oriente Medio. Desde Madrid se lideran varias prácticas a nivel EMEA, como la de Corporate a cargo del socio Alberto Frasquet, y Dispute Resolution, responsabilidad del socio Paulino Fajardo. La oficina se ha consolidado como un nodo estratégico en la red global, con colaboración activa en mandatos compartidos con Londres, París, Dubái, Nueva York y Hong Kong.

De cara a este nuevo mandato, la firma mantiene su apuesta por un crecimiento selectivo, centrado en operaciones y litigios de alta complejidad, con el refuerzo de sus capacidades en áreas muy consolidadas en las que el despacho se ha convertido en un referente como energía, mercantil y arbitraje, y por trasladar a los clientes españoles las ventajas de la nueva dimensión transatlántica del despacho. Junto a Eduardo Soler Tappa el equipo directivo se completa con un comité ejecutivo integrado por los socios Alberto Frasquet, Armando García-Mendoza e Iria Calviño.

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