La nueva sede estará liderada por Raisa Venermo y funcionará como plataforma para la implantación de empresas internacionales y la conexión con los mercados nórdicos

LETSLAW, firma especializada en derecho de los negocios y nuevas tecnologías, ha abierto nueva oficina en Barcelona como parte de su estrategia de crecimiento en España.

La nueva sede estará dirigida por Raisa Venermo, abogada colegiada en España y titulada en LL.M Master of Laws, que se incorpora como socia directora y asumirá también el liderazgo del Nordic Desk de Grupo LETS.

Con esta apertura, LETSLAW establece una estructura permanente para atender a sus clientes en Cataluña, apoyar la entrada de empresas e inversores extranjeros en España y acompañar a compañías locales en sus procesos de internacionalización.

La oficina tendrá un foco especial en implantación empresarial, inversión y negocios tecnológicos. Desde Barcelona, la firma reforzará también su actividad en ámbitos como la inteligencia artificial, la privacidad, la ciberseguridad y el compliance, ante las crecientes exigencias regulatorias que afrontan las compañías.

“Barcelona es una plaza fundamental para nuestra estrategia por su capacidad para atraer talento, empresas e inversión internacional y por su posición como uno de los principales ecosistemas tecnológicos del sur de Europa. La incorporación de Raisa nos permite abordar este crecimiento con conocimiento del mercado local y una sólida dimensión internacional”, señala José María Baños, socio fundador de LETSLAW.

Raisa Venermo, al frente de la nueva oficina

Raisa Venermo cuenta con más de dos décadas de experiencia en asesoramiento jurídico internacional, implantación empresarial y desarrollo de negocio. Antes de incorporarse a LETSLAW fue directora de Operaciones de Negocio de Talenom España, compañía finlandesa cotizada especializada en servicios financieros y tecnológicos.

Previamente, fundó AvaLaw, posteriormente AvaLanding, firma desde la que asesoró a más de 500 clientes de más de 70 países en sus procesos de inversión, establecimiento y desarrollo empresarial en España. En 2021, la compañía fue adquirida por Talenom como parte de su entrada en el mercado español.

Venermo inició su trayectoria profesional en Finlandia, Francia y México y, tras instalarse en Barcelona, ejerció durante tres años en Jausas, donde creó y dirigió el Nordic Desk. Actualmente es secretaria del consejo de administración de la Cámara de Comercio Hispano-Finlandesa.

Desde LETSLAW, asumirá también la dirección del Nordic Desk de Grupo LETS, con el objetivo de reforzar las relaciones con empresas e inversores de los países nórdicos y facilitar el desarrollo de proyectos empresariales entre estos mercados y España.

“Barcelona reúne una combinación especialmente atractiva de empresas internacionales, inversión, emprendimiento y tecnología. Queremos que la nueva oficina sea un punto de entrada para compañías e inversores que llegan a España y, al mismo tiempo, una plataforma desde la que ayudar a las empresas locales a crecer y acceder a nuevos mercados”, afirma Raisa Venermo, socia directora de LETSLAW en Barcelona.

La firma prevé incorporar progresivamente nuevos profesionales y especialidades para construir un equipo multidisciplinar propio en Barcelona. La oficina trabajará de manera coordinada con los especialistas de Madrid y con la red internacional de Grupo LETS, presente en más de 40 países.

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