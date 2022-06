Ejaso ETL Global integra a Acuerdo, firma de más de 3 millones de facturación

Ejaso ETL Global sigue creciendo. A las recientes incorporaciones e integraciones anunciadas por la firma, se suma uno de los hitos de mayor relevancia de la historia reciente del despacho: la integración plena de la unidad de recobro Acuerdo en el grupo Ejaso, tras más de 7 años de estrecha colaboración.

Acuerdo es un despacho de base tecnológica, con más de 20 años de experiencia, especializado en la reclamación y recuperación de créditos impagados con grandes volúmenes de expedientes y que el pasado ejercicio superó la barrera de los 3 millones de euros de facturación.

Esta incorporación a Ejaso ETL Global busca, por un lado, aumentar aún más sus capacidades gracias al músculo de Ejaso, firma del top 15 de despachos nacionales por facturación y, por otro, ofrecer su servicio altamente especializado a los clientes de una de las firmas de referencia para el middle market.

“No somos un nuevo proyecto fruto de la improvisación: Acuerdo es un despacho vinculado a Ejaso desde hace muchos años y hemos unido fuerzas para formar una única organización aún más fuerte y tecnológica”, asegura José Luis de Navasqües, socio director de Acuerdo.

Con esta estratégica incorporación, Ejaso ETL Global sigue ampliando sus servicios y afianzando su posición como firma de referencia de la abogacía de los negocios nacional.

Manuel González-Haba Poggio, socio co-director de Ejaso ETL Global, afirma que «además de llevar muchos años trabajando juntos, de conocernos perfectamente y de que con este movimiento podemos ampliar servicios a nuestros clientes, entre otros, en un campo tan sensible como el de la deuda, nos unen una misma visión del tablero, unos valores compartidos, un excelente ambiente laboral y un muy ambicioso proyecto a futuro».

Con este nuevo movimiento, Ejaso ETL Global incorpora especialistas de primerísimo nivel que se suman a los ex magistrados del Tribunal Constitucional, ex Abogados del Estado y ex altos cargos de la Administración con los que ya contaba un despacho que ahora supera los 240 profesionales.

