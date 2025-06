Cómo avanzar en defensa de la profesión y del Estado de derecho

700 representantes de los equipos directivos de los 83 Colegios de la Abogacía de toda España comenzaron hoy a debatir en Jerez de la Frontera, en el primer día de las IX Jornadas de Juntas de Gobierno de la Abogacía, cómo avanzar unidos en la defensa de la profesión y del Estado de derecho.

Llegados de toda España, los miembros de las juntas de los Colegios, que representan a los más de 240.000 colegiados, abordarán hasta el viernes 6 los principales retos que enfrenta actualmente la profesión, como la pasarela al RETA, la justicia gratuita, la retribución de las labores de mediación o el fortalecimiento del sistema de Justicia, entre otros desafíos.

En la inauguración del miércoles por la tarde el presidente de la Abogacía, Salvador González, anunció que el pleno acababa de aprobar el reglamento del amparo colegial, una herramienta esencial para mejorar la protección de abogados y abogadas. “Estas van a ser las Juntas de la defensa de la profesión”, aseguró el presidente.

La mañana del jueves el debate se centró en la organización colegial y la comunicación de los Colegios para llegar mejor a sus colegiados.

Sobre la atención al colegiado, Sergio Gimerans, del Colegio de Gipuzkoa, manifestó que la clave está en identificar las expectativas de los colegiados mediante encuestas, escucha activa y espacios de diálogo. “Los colegiados esperan defensa profesional, formación continua, oportunidades laborales y liderazgo institucional”. Para Evaristo Soler, de Alzira, la cercanía y el trato directo con los colegiados son clave.

También se habló de control presupuestario. Lluis Bielsa, del Colegio de Girona, subrayó la necesidad de “herramientas ágiles y actualizadas para ajustar previsiones económicas”. Y Pablo Martín-Bejarano, del Colegio de Jerez, remarcó que las cuotas ordinarias “son esenciales para la cobertura de servicios como seguros, complementadas por subvenciones para el turno de oficio”. En el mismo sentido se pronunció María del Carmen González, del Colegio de Santiago de Compostela.

Sobre talento interno. Nadia Almarcha, del Colegio de Elche, destacó que “mejorar el clima laboral es la base para un funcionamiento eficiente, incluso ante cambios en la Junta de Gobierno”. Todas las ponentes coincidieron en que escuchar al trabajador es esencial para comprender sus necesidades y expectativas.

La distribución de funciones internas es también un reto para los colegios. Rebeca Lino, de Valencia, subrayó la necesidad de cumplir las funciones de los estatutos y respetar el código de buen gobierno para garantizar la eficacia institucional. “Contar con protocolos claros, registros de entrada y salida bien gestionados y una estructura organizativa robusta”. Los intervinientes apostaron por la modernización y la eficiencia, reforzando su reputación como organización comprometida con la excelencia.

Y si gestionar bien un Colegio es importante, comunicar lo que se hace no lo es menos. Y por eso se abordó como mejorar esa comunicación y cómo afrontar las crisis. Carmen Fernández Zabalza, decana del Colegio de Soria, recordó el caso de la víctima de violencia de género que pidió que su abogado de oficio fuera una mujer, afirmando que “lo importante en estos casos es tener el respaldo de la junta de Gobierno del Colegio y solicitar la colaboración del General de la Abogacía, sobre todo, en el caso de los Colegios más pequeños, en los que no tenemos departamento de Comunicación”. Trinidad Piquer, de Valencia, recordó la catástrofe de la DANA: “Tuvimos que reorganizar todas las guardias del turno de oficio tirando de compañeros y compañeras porque no nos querían suspender los señalamientos”.

Esther Medina, secretaria del Colegio de Santa Cruz de Tenerife, definió que “la visibilización de la función pública que desempeña la profesión es esencial para garantizar los derechos de la ciudadanía y el acceso a la justicia”. Araceli Álvarez, diputada 3ª del Colegio de Valladolid, remarcó la relevancia de la web y la revista colegial, “claves para conseguir un mayor posicionamiento”.

Lucía Galilea, de la Abogacía Española, resaltó la importancia de la cooperación: “Comunicamos mejor cuando comunicamos juntos porque nos necesitamos”.

Francisco Javier Serra, del Colegio de Castellón, habló de herramientas para mejorar la comunicación interna. Y Rafael Docavo, del Colegio de Almería, presentó su bot de Telegram, que envía notificaciones automáticas de guardias, grabaciones de llamadas, avisos y diligencias.

La planificación de contenidos es también esencial. Alfredo Sánchez-Rubio, de Zaragoza, habló de planificación estratégica, la importancia de la colaboración interdepartamental y la segmentación de la temática. Además, destacó ejemplos de casos de éxito y analizó cómo evaluar la eficacia de las estrategias de comunicación. José Ramón Ramírez, de Cáceres, subrayó la importancia de planificar para proyectar “una imagen coherente, cercana y de calidad”.

Al final de la mañana de esta primera jornada se celebró la tercera sesión de la Gira de Derechos Digitales de la Abogacía, en colaboración con ENATIC. Participaron Miguel Hermosa, adjunto a la presidencia de la Abogacía; Belén Arribas, presidenta de ENATIC; y Berta Álvarez, coordinadora de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos. Hermosa explicó la necesidad de adaptación de la profesión a los entornos digitales y el papel que Red.es aporta a la ciudadanía y a las profesiones.

