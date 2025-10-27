El CGPJ acuerda crear un grupo de trabajo de Derechos Humanos

Presidido por el vocal Carlos Hugo Preciado, formarán parte del mismo Isabel Revuelta, Esther Rojo, José Luis Costa Pillado e Inés Herreros.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy por mayoría la constitución de un Grupo de Trabajo de Derechos Humanos que estará integrado por cinco vocales -tres del turno judicial y dos del de juristas- y cuyas principales funciones serán asesorar al órgano de gobierno de los jueces sobre las medidas necesarias para garantizar la promoción de los Derechos Humanos en la actividad reglamentaria del CGPJ; proponer medidas para desarrollar y garantizar la formación de los miembros de la Carrera Judicial y asegurar la coordinación con las Administraciones Públicas con competencias en materia de Justicia y, singularmente, con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El nuevo grupo de trabajo estará presidido por el vocal Carlos Hugo Preciado y formarán parte del mismo Isabel Revuelta de Rojas, Esther Rojo Beltrán, José Luis Costa Pillado e Inés Herreros Hernández.

Una de las funciones más importantes de este grupo, cuya constitución se ha aprobado a propuesta del vocal Carlos Hugo Preciado, es la formación de los jueces y de las juezas desde su ingreso en la Carrera Judicial, por lo que la materia de Derechos Humanos deberá estar presente tanto en los temarios de la oposición, en los de especialización y en los programas establecidos para la promoción de la categoría de juez a la de magistrado, como en los cursos de formación continua.

El Grupo de Trabajo de Derechos Humanos se encargará, asimismo, del estudio y seguimiento de la respuesta judicial en materia de Derechos Humanos, tarea para la que podrá servirse de un observatorio creado a tal efecto o de cualquier otro instrumento que permita alcanzar ese objetivo.

