Bolaños anuncia que ha recibido y autorizado esta tarde la petición para aprobar el primer juez de refuerzo en la ciudad

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá este viernes en una sesión extraordinaria para aprobar un refuerzo para las seis plazas de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta.

La decisión llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla haya remitido este jueves la documentación relativa a los siete jueces que finalmente han solicitado la comisión de servicio, según han informado fuentes del CGPJ a Europa Press.

El CGPJ ha emitido los preceptivos informes y se ha recabado la autorización económica previa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Por otro lado, según las mismas fuentes, el plazo para solicitar la segunda de las comisiones de servicio convocadas, en este caso para reforzar la plaza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta con competencia en violencia sobre la mujer, finalizará este viernes.

En un mensaje en la red social X, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha publicado que el Ministerio ha recibido ya la petición del CGPJ y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para aprobar el primer juez de refuerzo en Ceuta.

El ministro ha señalado que han recibido este jueves la petición a las 13.38 horas y que Justicia ha dado su autorización a las 14.08 horas. Así lo harán "con todas las peticiones" que lleguen, ha concluido.

Durante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional celebrada en el Congreso de los Diputados este jueves para abordar la crisis derivada de la entrada de cientos de miles de personas en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, Bolaños, ha asegurado que autorizará y financiará más refuerzos en la ciudad autónoma en cuanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realice la "petición formal".

Bolaños ha prometido que el Ministerio financiará y autorizará "de manera inmediata" los refuerzos que soliciten el CGPJ y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

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