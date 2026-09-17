Un informe del Servicio de Inspección señala que los tiempos de respuesta de las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia se han incrementado en el primer trimestre de 2026

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado pedir al Servicio de Inspección que identifique los órganos de las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia con mayor pendencia y/o retraso en los señalamientos por si hubiere lugar a reforzarlos siguiendo los trámites del artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En el informe que emita, el Servicio de Inspección también deberá valorar la posible especialización de plazas judiciales de las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia en ejecución -como sucede en los Tribunales de Instancia de Barcelona o Valencia- o en otras clases de asuntos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 96 LOPJ, teniendo en cuenta las plazas de nueva creación y su entrada en funcionamiento previstas en el Real Decreto 559/2026. Este real decreto incluye 46 plazas en Secciones de lo Social de Tribunales de Instancia -lo que supone un incremente del 11,5 % respecto al número actual- que entrarán en funcionamiento a lo largo de 2027.

La Comisión Permanente ha aprobado este acuerdo a la vista de un primer informe del Servicio de Inspección que señala que los tiempos de respuesta en estos órganos se han incrementado ligeramente comparando el primer trimestre de 2025 y el de 2026, pasando de 13 a 16,2 meses en los órganos sin ejecución y de 10,8 a 13,3 meses en las plazas con ejecución.

El Servicio de Inspección señala también la situación de las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia a nivel nacional y en su conjunto está fuertemente condicionada por la elevada carga de trabajo. Solo en el primer trimestre de 2026 el número de asuntos ingresados ha ascendido a 98.002, lo que supone un 149 % del indicador de entrada fijado por el CGPJ.

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