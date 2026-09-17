En el informe que emita, el Servicio de Inspección también deberá valorar la posible especialización de plazas judiciales de las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia en ejecución -como sucede en los Tribunales de Instancia de Barcelona o Valencia- o en otras clases de asuntos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 96 LOPJ, teniendo en cuenta las plazas de nueva creación y su entrada en funcionamiento previstas en el Real Decreto 559/2026. Este real decreto incluye 46 plazas en Secciones de lo Social de Tribunales de Instancia -lo que supone un incremente del 11,5 % respecto al número actual- que entrarán en funcionamiento a lo largo de 2027.
La Comisión Permanente ha aprobado este acuerdo a la vista de un primer informe del Servicio de Inspección que señala que los tiempos de respuesta en estos órganos se han incrementado ligeramente comparando el primer trimestre de 2025 y el de 2026, pasando de 13 a 16,2 meses en los órganos sin ejecución y de 10,8 a 13,3 meses en las plazas con ejecución.
El Servicio de Inspección señala también la situación de las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia a nivel nacional y en su conjunto está fuertemente condicionada por la elevada carga de trabajo. Solo en el primer trimestre de 2026 el número de asuntos ingresados ha ascendido a 98.002, lo que supone un 149 % del indicador de entrada fijado por el CGPJ.