El Día de la Abogacía en Riesgo 2026 está dedicado a Estados Unidos

Por las “represalias políticas, la autocensura en la profesión y el menoscabo de la independencia del poder judicial” en este país

El Día de la Abogacía en Riesgo, que se celebra cada 24 de enero y es organizado por el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD por sus siglas en francés), este año está dedicado a los profesionales de la abogacía de Estados Unidos de América, por las “represalias políticas, la autocensura en la profesión y el menoscabo de la independencia del poder judicial” en este país, según denuncian desde el OIAD.

En esta 16.ª edición, la situación de los abogados y abogadas en Estados Unidos será el eje central de la movilización del Observatorio, ya que, tal y como señalan desde el OIAD, “a pesar de considerarse una «democracia consolidada», Estados Unidos atraviesa actualmente una preocupante intensificación de las amenazas contra la independencia de los abogados/as, jueces y fiscales”.

Según datos del OIAD, desde 2025 en Estados Unidos han aumentado las presiones políticas, las represalias administrativas, los ataques contra los magistrados y la criminalización de determinadas actividades de defensa. “Más de 50 abogados procesados o sancionados por defender derechos civiles, justicia social o causas sensibles”, detallan.

El Observatorio también destaca el aumento de la intimidación online y de ataques dirigidos a abogados que defienden a opositores políticos, migrantes, activistas medioambientales o manifestantes, así como la existencia de registros e incautaciones de datos durante investigaciones federales o locales; presiones políticas y amenazas de sanciones contra abogados involucrados con la Corte Penal Internacional o en casos de violencia policial.

Por las amenazas detectadas a la profesión, y con el objetivo de mejorar la situación de los profesionales de la abogacía en Estados Unidos, este año el OIAD y las organizaciones y Colegios de la Abogacía que forman la Coalición por el Día de la Abogacía de la Abogacía en Riesgo hacen un llamamiento a las autoridades estadounidenses a poner fin a las presiones políticas, las investigaciones selectivas y las represalias; a reforzar la seguridad, la libertad de expresión y la independencia de abogados, abogadas, jueces y fiscales y a alinear sus prácticas con los estándares constitucionales e internacionales en materia de Estado de derecho.

Dichas amenazas debilitan la profesión y comprometen el acceso a una defensa efectiva; proteger la abogacía es defender a los ciudadanos y a la democracia.

El Día Internacional de la Abogacía en Riesgo se celebra cada 24 de enero desde 2009. En esa fecha, en el año 1977, tuvo lugar la Matanza de Atocha, en la que fueron asesinados cinco compañeros en Madrid, en el número 55 de la calle Atocha.

El objetivo de este día internacional es llamar la atención de la sociedad civil y de los poderes públicos sobre la situación de la abogacía en un país concreto, elegido cada año, con el fin de dar a conocer las amenazas a las que se enfrentan los abogados/as en el ejercicio de su profesión en el país en cuestión. En ediciones anteriores se ha denunciado la situación de los profesionales de la abogacía en Turquía, Filipinas, Honduras, China, Egipto, Pakistán, Azerbaiyán, Colombia, Afganistán, Irán y Bielorrusia.

