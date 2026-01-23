Nace el Radar Europeo ICAM

Coincidiendo con el cuarenta aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado este jueves el Radar Europeo ICAM, una herramienta digital pionera que permitirá a la abogacía seguir de forma actualizada y comprensible el ciclo legislativo europeo y su aplicación en el ordenamiento jurídico español.

La iniciativa responde a una realidad incontestable: en las últimas cuatro décadas, España ha incorporado 6.747 normas europeas a su sistema jurídico. Solo en 2025, el 45 % de las leyes aprobadas por las Cortes Generales tuvo origen comunitario, ya sea por transposición de directivas o por adaptación a reglamentos europeos. Sin embargo, España sigue siendo el país de la UE con mayor número de directivas pendientes de transposición: 101, de las cuales la mitad acumulan ya retrasos.

En este contexto, el Radar Europeo ICAM se presenta como una herramienta de servicio público orientada a reforzar la seguridad jurídica, facilitar el trabajo de la abogacía y reducir la distancia entre Bruselas y la práctica jurídica diaria. Su diseño ha corrido a cargo del Observatorio ICAM de Derecho de la Unión Europea, una estructura estratégica creada en 2024 para ofrecer análisis riguroso, recursos especializados y formación sobre Derecho comunitario a los profesionales del sector legal.

Acercar Europa a la abogacía

Durante el acto de presentación, celebrado en la sede de la Representación de la Comisión Europea en Madrid, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, subrayó que el Radar Europeo nace para responder a una necesidad estructural del sistema jurídico español: “Europa no sufre una carencia normativa, sino un déficit de ejecución y de armonización”. Recordó que España encabeza actualmente la lista de Estados miembros con directivas pendientes de transposición, y alertó de que “la fragmentación en la aplicación del Derecho de la Unión es un vector de inseguridad jurídica, dificultando la actividad económica y el fortalecimiento del mercado interior europeo en un contexto de alta tensión geopolítica comercial”. Para Ribón, “sin una aplicación homogénea y previsible del Derecho europeo, no hay mercado interior efectivo ni igualdad de condiciones para ciudadanos y empresas”.

En este contexto, defendió que la digitalización solo será legítima si “refuerza las garantías procesales y el Estado de derecho”, y que “no puede convertirse en un fin en sí mismo; debe ser un instrumento al servicio de los derechos fundamentales, de la igualdad de armas y de la tutela judicial efectiva”. Por ello, reivindicó el papel activo de la abogacía en este proceso: “La abogacía no puede quedar al margen de la transformación digital; debe liderarla desde el conocimiento, la ética y la defensa de los derechos”.

Por su parte, la diputada Teresa Mínguez, responsable de Relaciones Internacionales y copresidenta del Observatorio ICAM de Derecho de la Unión Europea, subrayó que el Radar responde al objetivo de fortalecer el papel de la abogacía ante los cambios normativos y tecnológicos que marcarán el futuro del Derecho europeo: “El Radar Europeo ICAM es una herramienta viva y en evolución que refuerza la capacidad de la abogacía para comprender, anticipar y participar activamente en estos procesos de transformación”.

Recordó que el Observatorio “es una promesa electoral de esta Junta de Gobierno”, y destacó que su primera presentación tuvo lugar en Bruselas con un mensaje claro: “el ICAM quiere estar presente allí donde se toman las decisiones que afectan al Derecho que aplicamos cada día”. Para Mínguez, “el Radar Europeo ICAM cumple una función, esencial: continuar acercando ese proceso a la abogacía, facilitar el conocimiento del Derecho europeo y acercar Europa a la práctica profesional”.

Una plataforma diseñada para juristas

Desarrollado por el Observatorio ICAM de Derecho de la Unión Europea en colaboración con Newtral, el Radar Europeo ICAM nace como una plataforma especializada para anticipar, entender y aplicar el Derecho comunitario desde la práctica profesional. Diseñado expresamente para juristas y operadores del sistema legal, permite realizar un seguimiento estructurado y comprensible del ciclo legislativo europeo, desde la propuesta normativa hasta su adopción, transposición y entrada en vigor, con acceso inmediato a los textos legales, medidas nacionales de transposición, jurisprudencia europea y alertas de cumplimiento.

Entre sus funcionalidades principales se incluyen un sistema de alertas legislativas semanales que avisa de los hitos más relevantes del ciclo normativo europeo y nacional, así como un boletín mensual con análisis, agenda legislativa y contribuciones de expertos. Además, la plataforma incorpora cuatro paneles interactivos embebidos en la web del Observatorio: el tren legislativo nacional, el listado de directivas sin transponer en la Unión Europea, el estado de transposición en España y una herramienta específica para seguir el ciclo completo de cada directiva europea.

El Radar se completa con un informe interno de seguimiento periódico que permite al Colegio anticipar tendencias y orientar su estrategia institucional en relación con el Derecho de la Unión. Todo el sistema está alojado en la nueva web del Observatorio, accesible en www.observatorioue.icam.es.

Más allá de sus funcionalidades, el Radar Europeo ICAM está pensado para ser útil a todos los niveles del ecosistema jurídico. Para la abogacía, permite anticiparse, planificar con mayor seguridad y ofrecer un asesoramiento más sólido, alineado con la evolución del Derecho de la Unión. Para empresas y ciudadanía, reduce la incertidumbre y mejora la previsibilidad normativa, al facilitar la adaptación a las nuevas reglas del juego y reforzar la confianza en la protección de los derechos. También aporta valor institucional, al ofrecer una visión clara del calendario legislativo europeo y contribuir a una aplicación más coherente y oportuna de las normas comunitarias. Y para los medios de comunicación, representa una herramienta objetiva para seguir y explicar con rigor cómo las decisiones adoptadas en Bruselas impactan en la legislación nacional y en la vida cotidiana.

Justicia Digital 2030

La presentación del Radar ha tenido lugar en el marco de un coloquio titulado “Justicia Digital 2030”, organizado por el ICAM en colaboración con la Representación de la Comisión Europea en España. El acto se ha iniciado con las intervenciones institucionales del decano del Colegio, Eugenio Ribón; del director de la Representación de la Comisión, Daniel Calleja; y de la diputada responsable de Internacional del ICAM, Teresa Mínguez.

A continuación, el director en funciones de Políticas de Justicia de la Comisión Europea, Peter Csonka, ha intervenido como keynote speaker desde Bruselas, antes de dar paso al coloquio, que ha contado con la participación de Irina Vasiliu, analista política de la Comisión Europea en Madrid; Miguel Ángel de la Pisa, vicepresidente de la Comisión de Sector Público y coordinador del grupo de trabajo de Justicia de AMETIC; y Javier Díez-Hochletiner, catedrático emérito de Derecho de la UE de la UAM, junto a Teresa Mínguez.

Sobre el Observatorio ICAM de Derecho de la Unión Europea

El Observatorio ICAM de Derecho de la Unión Europea es una iniciativa del Colegio de la Abogacía de Madrid orientada a acercar el Derecho comunitario a la práctica profesional, fomentar su comprensión entre la abogacía y promover un mayor protagonismo del español jurídico en los entornos europeos.

Presidido por el decano Eugenio Ribón y por la diputada responsable de Internacional, Teresa Mínguez, el Observatorio actúa como nodo de análisis, divulgación y generación de propuestas en materias clave de la agenda europea.

Su Consejo Asesor está integrado por Ana de Palacio, exministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de España; Vicente López-Ibor, presidente de AEDEN y de EFELA; Javier Díez-Hochleitner, presidente de la Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo (AEDEUR); Isabel Tocino, exministra de Medioambiente del Gobierno de España; Juan Ignacio Signes de Mesa y Enrique Braquehais, copresidentes de la Sección de Derecho Internacional y de la UE del ICAM.

Además, el Observatorio cuenta con Unidades de Estudio Especializadas dirigidas por José Manuel Gutiérrez Delgado (Autonomía estratégica), Alberto Dorrego (Contratación Pública), Vicente López-Ibor (Energía), Elisa de la Nuez (Estado de Derecho y derechos fundamentales), Ana Martínez Pina y Alejandra Martínez Pérez-Espinosa (Sostenibilidad y Regulación Financiera).

Toda la información sobre las actividades del Observatorio y el nuevo Radar Europeo ICAM está disponible en la web oficial:

