El Pleno del CGAE renueva su estructura

Cristina Vallejo, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, ha sido nombrada vicepresidenta primera y Leandro Cabrera, decano del Colegio de Abogados Granada, vicepresidente segundo

El presidente de la Abogacía Española Salvador González ha trasladado al Pleno de la Institución, celebrado en Cuenca, una renovación de la estructura de la organización, así como una nueva composición de su Comisión Permanente.

En concreto, se ha designado como miembros de esta Comisión, en representación de los Colegios de más de 3000 colegiados ejercientes, a los miembros actuales Jose Soriano, decano del Colegio de Abogados de Valencia, y Maravillas Hernández, decana del Colegio de la Abogacía de Murcia, así como a Cristina Vallejo, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, quien se incorpora a la Permanente en su condición de vicepresidenta primera. En consecuencia, se ha dispuesto el cese de Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, como miembro de la Comisión Permanente.

Como consecuencia de esta nueva composición de la Comisión Permanente se ha designado a Cristina Vallejo, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, como vicepresidenta primera y Leandro Cabrera, decano del Colegio de Abogados de Granada, como vicepresidente segundo.

Además, se ha designado a Lourdes Carballo, decana del Colegio de la Abogacía de Vigo, como nueva directora de la Oficina de Representación Institucional (ORI) del Consejo.

Carballo formará también parte de la Comisión Permanente, a la que también se suman los tres nuevos adjuntos a Presidencia: Elisa Campoy, decana del Colegio de la Abogacía de Lorca, Alfredo Sánchez-Rubio, decano del Colegio de la Abogacía de Zaragoza y Diego García, decano del Colegio de Abogados de Elche.

Tras la aprobación de los presupuestos para este año, centrados en la presencia institucional, la deontología, la formación y la modernización digital, esta renovación de la estructura consolida la apuesta por el cumplimiento de estos objetivos.

También se ha comunicado al Pleno el nombramiento de Carmen Oriol, decana del Colegio de Abogados Tarrasa como presidenta de la Subcomisión de Derecho de la Competencia y Defensa de los Consumidores, encargada de un tema tan importante para la Abogacía como es el de los honorarios profesionales.

La renovación de Comisiones se completa con la designación de Carlos Pérez, decano del Colegio de la Abogacía Cantabria, nuevo miembro de la Comisión Consultiva.

Por último, se ha creado un nuevo Grupo de Trabajo de Censo y Certificaciones, presidido por Javier Martín, decano del Colegio de la Abogacía de Valladolid.

