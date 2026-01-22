Curso especial de reclamaciones de daños por infracciones antitrust

Organizado por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid con la colaboración de Lefebvre

El curso de reclamaciones de daños por infracciones antitrust tiene como objeto dotar a los alumnos de una perspectiva multidisciplinar de las reclamaciones de daños, abarcando conceptos no sólo jurídicos, sino también económicos, econométricos y financieros.

Asimismo, ofrece una visión actual de dichas disciplinas, sintetizando las numerosas evoluciones que se han producido en los últimos años, tanto normativas como jurisprudenciales; tanto en el diseño teórico de los casos como en su realidad práctica.

El curso cuenta con una nómina de profesionales altamente cualificados, cuya experiencia en este tipo de asuntos cubre todos campos necesarios en la actualidad para la interposición de una reclamación de daños por infracciones antitrust debidamente fundamentada.

Por último, se incorpora una novedosa realidad, como es la intervención de los fondos de litigios y su impacto en las reclamaciones de daños, en especial en las acciones colectivas o de clase.

Plan de Estudios

PARTE JURÍDICA

PRIMERA SESIÓN

Infracciones antitrust, resoluciones de las autoridades de competencia y acciones de reclamación de daños

(i) La detección de la infracción por la autoridad de competencia; (ii) Consecuencias y tipos de acciones; (iii ) Valor probatorio de las resoluciones de la autoridad nacional de competencia y de la resoluciones de vigilancia (iv) Valor probatorio de la Decisiones de Compromisos (v) Evolución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en cuanto a las reclamaciones de daños

SEGUNDA SESIÓN

Claves de los procedimientos civiles de reclamación de daños por infracciones antitrust

(i) El acceso a fuentes de prueba; (ii) La legitimación activa: la validez y resistencia del modelo de la cesión de derechos de crédito; (iii) Prescripción de la acción; (iv) Teoría del daño y defensa de pass-on; (v) La estimación judicial del daño.

PARTE ECONÓMICA

TERCERA SESIÓN

El informe pericial y su contenido

(i) Teoría del daño: (ii) Nexo causal (iii) Datos (obtención de evidencias y acreditación documental de la información de base) y (iv) Introducción a las metodologías de cuantificación.

CUARTA SESIÓN

Cuantificación de daños en la práctica.

(I) Implementación de los métodos comparativos recomendados por las guías CE/CNMC; (II) Análisis sincrónico (corte transversal); (iii) Análisis diacrónico (serie temporal); (iv) Análisis combinado de diferencia de las diferencias (diff-in-diff); (v) Interpretación de las estimaciones estadísticas y econométricas; (vi) Inferencia estadística; (vii) Inferencia causal; (viii) Fuentes de Datos

PARTE FINANCIACIÓN

QUINTA SESIÓN

La financiación de pleitos en España

(i) Introducción sobre la formación de los tipos de interés; (ii) Origen, objetivos y función de los fondos de inversión; (iii) Introducción del caso cartel de camiones: daño causado versus sanción impuesta; (iv) Dificultades para reclamar daños a la luz de la regulación actual vs el modelo USA; (v) Beneficios de la intervención de los fondos de litigación - mitigación de las dificultades; (vi) Evolución del marco normativo de las reclamaciones de daños; (vii) Gestión de una reclamación colectiva de daños - ejemplo Cartel de Camiones

SEXTA SESIÓN

CASO PRÁCTICO

Dirección

ALFREDO HERNÁNDEZ

Abogado. Socio fundador de EJASO

MARIO ALONSO

Economista y abogado. Presidente y cofundador de AUREN

Profesorado

ANTONIO AMORRICH

Economista y financiero. Co-founder OUTLIERS

DIEGO ABELLÁN

Economista y financiero. Co-founder OUTLIERS

SUSANA BELTRÁN

Abogada. Socia de EJASO. Área de Competencia

JOAN-RAMON BORRELL

Profesor Titular de Economía. Departamento de Econometría, Estadística y Economía Aplicada - Universidad de Barcelona

RICARDO CIUDAD-REAL

Economista y auditor. Socio AUREN FORENSIC

BLAS A. GONZÁLEZ

Abogado. Magistrado mercantil en excedencia.Partner Hitchings & González

PAUL HITCHINGS

Abogado. Doctor en Derecho. Partner Hitchings & González

ANA ISABEL JIMÉNEZ

Economista y auditora. Socia AUREN FORENSIC

BELÉN MARÍN

Abogada. Socia de EJASO. Área de Competencia

PABLO NIETO

Economista. Director AUREN FORENSIC

JORDI PERDIGUERO

Profesor Agregado de Economía, acreditado a Catedrático.Departamento de Economía Aplicada - Universidad Autónoma de Barcelona

LOURDES RUIZ

Abogada. Socia de EJASO. Área de Competencia

JAVIER VASSEROT

Abogado y financiero. Co-founder OUTLIERS

Solicitud de matrícula

La matrícula se podrá realizar, sin interrupción, hasta el comienzo del curso. Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de solicitud de inscripción.

Para formalizar la matrícula es necesario realizar el abono correspondiente, haciendo el ingreso por el importe del curso completo o por la cuantía de la inscripción (si el Curso lo permite) si se opta por pago fraccionado.

El pago de la matrícula podrá realizarlo mediante tarjeta o por transferencia bancaria aquí

Los alumnos y antiguos alumnos de la UCM y de la EPJ disfrutarán de una bonificación del 10% en el importe de matrícula. En dicho importe queda incluido el material de enseñanza y expedición de diploma o certificado de asistencia, en su caso.

La Escuela se reserva el derecho de suspender la realización de alguna de las enseñanzas programadas por circunstancias que así lo aconsejen y modificar la extensión y contenido de las distintas materias, haciéndolo saber con la suficiente antelación.

Precio

650 euros.

Descuento del 10% a los alumnos y antiguos alumnos de la UCM y de la Escuela.

Este Curso puede ser bonificado a través de FUNDAE (Fundación Tripartita).

La Escuela de Práctica Jurídica de la UCM está inscrita en el Registro Estatal de Entidades de Formación que depende de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), como entidad que puede impartir formación profesional para el empleo, lo que implica que su empresa u organismo puede acogerse al sistema de formación bonificada, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo.

Todas las empresas disponen de un crédito anual para la formación de sus trabajadores, fruto de las aportaciones realizadas por la empresa y los trabajadores a la Seguridad Social, por la contingencia de Formación Profesional.

Es importante recalcar que los trámites para acogerse a dicha bonificación no los realiza esta Escuela. Para ello, en caso de necesitarlo, contamos con un servicio externo con el que le pondríamos en contacto.

El plazo de solicitud para gestionar la bonificación de todos los cursos terminará 5 días antes de la fecha de inicio de cada curso. Fuera de ese plazo Fundae no admite solicitudes.

Más información https://www.fundae.es/empresas

Horarios

Del 16 de febrero al 23 de marzo de 2026.

Lunes de 17:00 a 20:00 h.

18 horas.

La asistencia mínima requerida al curso será del 70%, en cualquiera de las modalidades.

Los alumnos matriculados en la modalidad online deberán tener la cámara conectada y asistir en directo al menos al 40% de las sesiones.

Esta titulación podrá cursarse tanto en modalidad presencial como telepresencial. En esta segunda modalidad, los alumnos pueden conectarse a las clases presenciales impartidas en la EPJ desde cualquier dispositivo electrónico, planteando al profesorado las dudas y cuestiones que estimen pertinentes e interactuando con el resto de los alumnos, tanto presenciales como telepresenciales, en tiempo real. Asimismo, podrán visionar las sesiones en diferido durante un periodo limitado de tiempo. La EPJ cuenta, a estos efectos, con un moderno campus virtual, desarrollándose la docencia telepresencial a través de la aplicación “Zoom".

