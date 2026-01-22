AGM Abogados refuerza su práctica de Derecho Administrativo

Con la incorporación del socio Jordi Abras como nuevo Socio del área de Derecho Administrativo en la oficina de Barcelona

AGM Abogados anuncia la integración de Jordi Abras Carbó como nuevo Socio del área de Derecho Administrativo en la oficina de Barcelona.

Con más de dos décadas de trayectoria, Jordi Abras cuenta con una sólida especialización en Derecho Administrativo y Constitucional. Licenciado en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra, inició su carrera profesional en 2001 en Cuatrecasas. Posteriormente, en 2004 se incorporó a PwC, donde acumuló más de diez años de experiencia en su práctica de Derecho Público. En 2017 pasó a Crowe Legal y Tributario como Socio del área de Derecho Administrativo, posición que ha ocupado hasta su llegada a AGM Abogados.

A lo largo de su carrera, ha asesorado en materias como contratación pública, procedimientos administrativos y contencioso-administrativos, expropiaciones, subvenciones, ayudas públicas, expedientes sancionadores y responsabilidad patrimonial, entre otras áreas. Asimismo, ha acompañado a numerosas entidades del sector público en iniciativas de colaboración público-privada, aportando una visión estratégica orientada a resultados.

Su trayectoria profesional se combina con una sólida actividad académica: desde 2015 es profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de Esade y en el Máster de Acceso a la Abogacía de ISDE. Además, posee un MBA y un Executive Master in Public Administration (EMPA) por Esade Business School.

Sobre su incorporación al despacho, Jordi Abras destaca:

“Potenciar y fortalecer el área de Derecho Administrativo en AGM Abogados es un reto profesional apasionante. Siento que llego en el momento justo en el sitio adecuado. Un despacho que cuenta con excelentes profesionales, tanto desde un punto de vista técnico como humano, y con todas las herramientas necesarias para prestar el mejor asesoramiento posible al cliente.

El Derecho Administrativo está presente en cualquier lugar de nuestra actividad, y en un entorno regulatorio cada vez más complejo e intrincado, los clientes requieren cada vez más de un asesoramiento cercano, honesto y eficaz que entienda sus necesidades y les ofrezca la mejor solución dentro del marco normativo aplicable a su negocio”.

La llegada de Jordi Abras supone un paso decisivo en la consolidación del área de Derecho Administrativo de AGM Abogados, reforzando el compromiso del despacho con la calidad técnica, la especialización y un servicio adaptado a las necesidades reales de los clientes.

Para más información o para contactar con Jordi Abras, puedes hacerlo aquí.

