DLA Piper ficha a la magistrada Bárbara Córdoba

Con el fin de potenciar su área de Litigación y Regulatorio

DLA Piper anuncia la incorporación de Bárbara Córdoba, magistrada especialista en Derecho Mercantil con más de 20 años de experiencia en la carrera judicial, como nueva counsel en el área de Litigación y Regulatorio. Su llegada supone un paso estratégico para la posición de la firma como referente en litigios complejos y procesos de reestructuración empresarial.

Córdoba ha desarrollado una reconocida trayectoria en litigios mercantiles, societarios, financieros, de propiedad intelectual e industrial, competencia desleal y, especialmente, en reestructuraciones, insolvencias y gobierno corporativo. Ha sido titular de juzgados mercantiles en Madrid y Barcelona, con una tasa de confirmación superior al 90%. Además, ha participado en proyectos pioneros para la modernización de la Justicia española, coordinando la aprobación de protocolos judiciales y guías de buenas prácticas que han colocado a España en los primeros niveles de seguridad jurídica y eficiencia en situaciones complejas.

Sobre su incorporación, Bárbara Córdoba afirma: "Estoy muy orgullosa de que uno de los principales despachos de abogados del mundo me haya propuesto formar parte de su equipo. Emprendo esta nueva etapa con la misma determinación e ilusión que comencé mi función de juez. Vengo a sumar, a aportar mi experiencia para ofrecer las mejores soluciones, en un mundo muy globalizado en el que la plataforma internacional de DLA Piper tiene una posición inmejorable"

Jesús Zapata, socio director de DLA Piper en España, destaca que: "la incorporación de Bárbara es una apuesta firme por la excelencia técnica y el liderazgo intelectual. Su dilatada experiencia judicial y su capacidad de anticipación aportarán un valor diferencial a nuestros clientes, especialmente en litigios de alta complejidad y procesos de reestructuración que requieren visión estratégica, predictibilidad y seguridad jurídica."

Por su parte, Borja de Obeso, socio responsable del área de Litigación y Regulatorio, añade:

"Bárbara no solo aporta un conocimiento profundo del derecho civil y mercantil, sino también una capacidad única para visualizar la solución completa de la controversia y diseñar soluciones creativas que optimicen el resultado del litigio o la transacción. Su perfil multidisciplinar y su gran prestigio en el sector nos permitirán seguir creciendo en mandatos premium y reforzar nuestra posición en el mercado."

Y, por último, Juan Verdugo, socio responsable del área de Reestructuraciones e Insolvencias, comenta: "La experiencia de Bárbara en planes de reestructuración y en procedimientos concursales complejos será clave para escalar nuestra práctica y llevarla a nuevos niveles de éxito. La visión de Bárbara, su compromiso y enorme capacidad de trabajo vienen a sumarse al talento del equipo, confirmando nuestro liderazgo internacional en la gestión de situaciones especiales".

