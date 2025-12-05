El Gobierno invierte 10 millones para impulsar la tecnología cuántica en la industria con DigitalES y GAIA

La entidad pública Red.es, adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha suscrito sendos convenios con DigitalES --la patronal del sector tecnológico-- y la Alianza público-privada en tecnologías cuánticas para el desarrollo inteligente del país, representada por GAIA, por un valor total de 10 millones de euros a fin de impulsar el desarrollo de casos de uso de las tecnologías cuánticas en "sectores productivos estratégicos".

"Los acuerdos tienen la finalidad común de impulsar la creación de soluciones basadas en tecnologías cuánticas que resuelvan necesidades de sectores estratégicos, la consolidación del ecosistema cuántico español y el fortalecimiento del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones", ha detallado el ministerio en un comunicado.

En concreto, las entidades llevarán a cabo cuatro líneas de actuación, que tienen que ver con el desarrollo e implementación de casos de uso de innovación industrial aplicada en sectores productivos (con especial incidencia en ámbitos como la salud, los transportes, la ciberseguridad o la sensórica); el estudio de impacto de los casos de uso realizados; la formación y capacitación y acciones de difusión y seguimiento.

Por un lado, el acuerdo con DigitalES está valorado en 7,5 millones de euros, de los que 1,5 millones de euros los aportará la patronal y los otros 6 millones de euros corresponderán a Red.es a través de los fondos europeos 'Next Generation'.

DigitalES aportará su capacidad de coordinación sectorial, su experiencia en la transferencia de conocimiento y su red de empresas "para llevar la cuántica del laboratorio a la industria".

Además, el convenio busca fomentar el desarrollo de prototipos y proyectos piloto "de alto impacto económico y social" en sectores como el energético, el de las telecomunicaciones o el de la salud.

En tanto, el convenio con GAIA está valorado en 4,65 millones de euros y Red.es aportará 3,72 millones de euros a través también de los fondos europeos 'Next Generation'.

El objetivo de este acuerdo es generar una nueva cadena de valor para responder "a los retos y necesidades del futuro", así como experimentar y valorar los ámbitos de uso en los que las tecnologías cuánticas pueden "marcar la diferencia" para la economía española.

Los dos acuerdos estarán vigentes hasta el 31 de marzo de 2027 y se enmarcan en la 'Estrategia de Tecnologías Cuánticas de España 2025-2030' aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 15 de abril.

