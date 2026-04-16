El Gobierno lanza un portal web específico para la regularización extraordinaria

Permite hacer una simulación para comprobar si se cumple con los requisitos para acceder a la regularización.

Ofrece un listado actualizado con las entidades colaboradoras en extranjería que ofrecen acompañamiento en el proceso y el contacto de los Colegios Profesionales de la Abogacía.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha un portal web (inclusion.gob.es/regularización) específicamente destinado a informar sobre el proceso de regularización extraordinaria a las personas interesadas. Desde el mismo portal, puede cumplimentarse un formulario para verificar si se cumplen los requisitos para optar la regularización, iniciar el propio trámite si disponemos de certificado electrónico y solicitar cita previa.

Este portal web cuenta con información detallada del proceso, tanto de en qué consiste exactamente y cuáles son sus potenciales beneficiarios, como documentación específica, etc. Esta información se ha articulado en diferentes formatos, con preguntas frecuentes y vídeos que serán actualizadas según se vayan detectando nuevas necesidades. Si después de leer toda esta información surge alguna duda específica, se podrá realizar a través de un formulario.

Todas las personas interesadas van a tener a su disposición una serie de videos explicativos con diferentes aspectos del proceso de tramitación, solicitud de cita, etc.

La web incluye un apartado con los documentos más importantes, tales como el texto de la norma publicado en el Boletín Oficial del Estado o el formulario de vulnerabilidad, que sirve para acreditar la vulnerabilidad en caso de tener que acreditar esa situación como vía para acceder a la regularización. Uno de los apartados más interesantes del portal es el de verificación de requisitos. En concreto, desde esta web se puede hacer una simulación para comprobar si se cumple con los requisitos que permiten acceder a la regularización.

Cita previa obligatoria para atención presencial

Este portal ofrece la posibilidad de pedir cita previa, imprescindible para ser atendido presencialmente. Es muy importante recordar a los ciudadanos que no se va a atender presencialmente a los solicitantes que no tengan cita previa. Aunque el servicio está disponible desde hoy día 16, la atención en oficina empezará el próximo lunes 20. Por otro lado, es importante recordar que solicitar cita es completamente gratuito.

La cita puede solicitarse por tres vías: con identificación digital, a través de un formulario y en el teléfono 060. El calendario de citas se abre de forma progresiva.

Si dispones de Cl@ve, desde la web del ministerio podrás acceder a la aplicación de cita previa. En esta modalidad podrás seleccionar oficina, día y hora. También puedes pedir a alguien que tenga Cl@ve que solicite la cita introduciendo tus datos.

La segunda forma es a través de un formulario que encontrarás en nuestra web. Por esta vía se te asignará la cita más próxima a las preferencias que indiques. La asignación por formulario no será inmediata, te llegará al correo electrónico o por SMS la confirmación de la cita.

La tercera opción es llamando al teléfono 060, donde te atenderán de lunes a viernes de 09:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:30.

Trámite y acompañamiento en el proceso

Desde el mismo portal, puede iniciarse el proceso de regularización. Esta es la vía preferente, ya que se puede hacer la solicitud de manera telemática las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Podrán hacerlo los propios interesados si disponen de certificado electrónico y a través de personas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos, o bien con representantes que les ayuden a realizar el trámite como abogados, graduados sociales o gestores administrativos. Por último, también contarán con la ayuda las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, más de 150, cifra que se sigue ampliando cada día y cuyo listado está en la página web.

Si así lo consideran oportuno, los potenciales beneficiarios pueden contar con la colaboración de los profesionales de la abogacía especializados en materia de extranjería, para su asesoramiento jurídico y la correcta tramitación de los expedientes. Estos profesionales pueden acompañar a las personas solicitantes a lo largo de todo el proceso y actuar, en su caso, como sus representantes, papel que también realizarán graduados sociales y gestores administrativos. Con este objetivo, en el Portal de la Regularización, vamos a poder encontrar el contacto de los Colegios Profesionales de la Abogacía para las personas interesadas.

Además, la web ofrece un listado actualizado con las entidades colaboradoras en extranjería que han acreditado tener al menos dos años de experiencia y ofrecen acompañamiento gratuito en el proceso. Estas entidades han creado un censo de personas habilitadas para actuar como representantes de los interesados en la solicitud telemática.

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