El Gobierno remitirá al Consejo de Estado el Reglamento de Ciudadanía Española en el Exterior la próxima semana para proseguir su tramitación

El nuevo texto reglamentario actualiza derechos, mejora la atención y adapta las políticas públicas a una realidad de la ciudadanía en el exterior cada vez más diversa

El Reglamento incorpora el respaldo integral y protección a las víctimas de violencia de género, la ampliación de la asistencia sanitaria en el exterior y la protección reforzada a personas menores de edad.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado la remisión del Reglamento de Ciudadanía Española en el Exterior al Consejo de Estado la próxima semana para proseguir con su tramitación. Así lo ha comunicado en la clausura del V Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), en la que también ha trasladado su reconocimiento al trabajo desarrollado por el Consejo durante estos cuatro años y ha subrayado su papel como espacio clave de participación institucional.

El nuevo Reglamento responde a una reforma que permitirá actualizar derechos, mejorar la atención y adaptar las políticas públicas a una realidad de la ciudadanía en el exterior cada vez más diversa, como ha explicado la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, durante el pleno.

Entre las principales medidas que incorporará el texto del Reglamento de Ciudadanía en el Exterior, destacan el respaldo integral y la protección a las víctimas de violencia de género, la ampliación de la asistencia sanitaria en el exterior y la protección reforzada a personas menores de edad.

El Pleno marca también el final del VIII Mandato del Consejo, en un contexto de renovación de los Consejos de Residentes Españoles.

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