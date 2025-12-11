El Grupo de Trabajo de Derechos Humanos del CGPJ inicia su andadura

Coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, que se celebró ayer

Coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre para conmemorar la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos del VIII Mandato del Consejo General del Poder Judicial ha iniciado su andadura.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial del pasado 22 de octubre acordó crear un Grupo de Trabajo de Derechos Humanos presidido por el vocal Carlos Hugo Preciado e integrado por los también vocales Isabel Revuelta, Esther Rojo, José Luis Costa Pillado e Inés Herreros.

En su primera reunión, el Grupo de Trabajo ha asumido como líneas de actuación prioritarias las relacionadas con el refuerzo de la formación inicial y continua en materia de derechos humanos, el tratamiento de la estadística judicial sobre la materia y la actividad de asistencia técnica a los miembros de la Carrera Judicial, con la creación de herramientas de consulta normativa y jurisprudencial en materia de derechos humanos.

