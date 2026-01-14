El ICAB celebra Sant Raimon de Penyafort 2026 con una treintena de actos

El ICAB rinde homenaje este año a 635 personas por sus 25 y 50 años de ejercicio de la abogacía

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) celebrará la festividad de Sant Raimon de Penyafort 2026 del 14 de enero al 7 de febrero con un extenso programa de actividades.

Bajo el lema «La Abogacía del Cambio: comprometida con la transformación», la conmemoración combinará actos institucionales, formativos, culturales, deportivos, sociales y familiares, reafirmando el compromiso de la abogacía con la justicia, la ciudadanía y la constante adaptación a los nuevos retos jurídicos y sociales.

Sesión Solemne

El acto central de la celebración será la Sesión Solemne de Sant Raimon de Penyafort, que tendrá lugar el jueves 5 de febrero de 2026, a las 16:30 h, en el Salón de Actos de la sede colegial, y que también podrá seguirse en directo por videostreaming a través de la web del ICAB. Durante la sesión se entregarán los premios y distinciones institucionales, entre los que destacan el «Premio Felip Portabella», dirigido a miembros de la judicatura; el «Premio Reconciliación de la Fundación Sant Raimon de Penyafort»; los «Premios del Concurso de Oratoria Amadeu Maristany para Nuevas Promociones», y las «Medallas del ICAB», que reconocen trayectorias destacadas en el ámbito profesional, institucional y social.

Homenaje a 635 personas colegiadas por sus 25 y 50 años de colegiación

El ICAB rendirá homenaje a los 635 abogados y abogadas que este año cumplen 25 y 50 años de colegiación. Por un lado, 81 personas colegiadas serán galardonadas ante compañeros y familiares por haber alcanzado las bodas de oro de la profesión, en un acto que se celebrará el 3 de febrero de 2026, a las 18 h, en el Salón de Actos. En esta sesión también se hará entrega del «Premio Memorial Decano Roda i Ventura», destinado a distinguir los mejores trabajos sobre colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones liberales, en sus dos modalidades: artículo periodístico y monografía.

Por otro lado, 554 abogados y abogadas celebran en 2026 los 25 años de ejercicio de la profesión. Con este motivo, se celebrarán tres sesiones de homenaje para celebrar las bodas de plata profesionales, que tendrán lugar los días 14, 26 y 28 de enero, a las 16 h, en el Salón de Actos. En el marco de la primera sesión se entregará el «Premio In Memoriam Juan Carlos Elías», destinado a galardonar la mejor propuesta motivada sobre nuevas iniciativas de mejora de hojas de encargo profesional. En la segunda se otorgarán el «Premio a la Trayectoria en el Periodismo del Sector Legal» y el «Premio Memorial Decano Josep Joan Pintó Ruiz», que quiere ayudar a la realización de un trabajo sobre un tema de Derecho Civil Catalán por parte de abogados y abogadas en ejercicio. En la última sesión conmemorativa de 25 años se entregarán los premios «Luis del Castillo», destinado a galardonar el mejor proyecto de investigación sobre Justicia Penal Internacional y Derechos Humanos, y «Memorial Pedro Martín García», para premiar un trabajo sobre Derecho Procesal Penal.

La festividad más emotiva llegará con el homenaje a los abogados y abogadas fallecidos, con la celebración de una misa presidida por el Vicario Judicial y decano del Cabildo de la Catedral, Mn. Santiago Bueno, el jueves 5 de febrero de 2026, a las 10 h, en la Catedral de Barcelona.

Conferencias gratuitas

En el ámbito formativo, el ICAB organiza ocho conferencias gratuitas para la abogacía con el objetivo de abordar temas de plena actualidad relacionados con el ejercicio de la profesión, que se celebrarán del 2 al 4 de febrero. Estas se iniciarán el 2 de febrero de 2026, a las 18:30 h, con el Espacio de Reflexión de la Fundación Sant Raimon de Penyafort, que este año aborda «Las nuevas emergencias: retos jurídicos y sociales», con la participación de profesionales del mundo jurídico y representantes del ámbito institucional y académico, y que se celebrará en la Biblioteca del ICAB.

Los días 3 y 4, expertos reunidos en el ICAB abordarán temas como la Ley de Defensa; los cambios procesales de la LO 1/2025; la aplicación de los MASC; cómo la IA está reconfigurando los despachos de abogados; la evolución de la protección a la víctima; la reorganización judicial, entre otros.

La programación incluye también actividades de larga tradición como el «Concurso de Oratoria Amadeu Maristany In Memoriam 2026», organizado por el GAJ Barcelona, que se celebrará el miércoles 21 de enero, a las 19 h, en el Patio de Columnas, poniendo a prueba el ingenio, el humor y las habilidades retóricas de la abogacía joven.

Actividades artísticas, culturales y deportivas

En el ámbito cultural, el Grupo de Teatro del ICAB representará la obra «Antaviana», una adaptación de los relatos de Pere Calders popularizados por la compañía “Dagoll Dagom”, el viernes 30 de enero, a las 21 h, en el Salón de Actos. La propuesta combina comedia, drama y números musicales bajo la dirección de David Pintó.

Además, la música tomará el protagonismo el 27 de enero de 2026, a las 20 h, con la celebración del Concierto de la Coral del ICAB, con la participación del Grupo de Música Clásica dirigido por Adrian Foulon, que tendrá lugar en la Iglesia de la Concepción.

La Biblioteca y el Palacete Casades –sede del ICAB- abrirán sus puertas con visitas guiadas los días 27 y 29 de enero, mientras que el programa de actividades sociales permitirá redescubrir espacios emblemáticos de Barcelona como el Barrio Judío, la Iglesia del Pi, la Barcino romana, la ruta del autobús 47 y Torre Baró, o los Jardines de Laribal y el Teatro Grec el día 7 de febrero.

El deporte también tendrá presencia con el «Torneo de Pádel Memorial Marcos Jover», que se celebrará el viernes 30 de enero de 2026 en el Nick Club Pádel Barcelona, con la colaboración especial de Banco Santander.

Las familias dispondrán de actividades para los más pequeños de la casa, como la visita infantil a la Biblioteca el 31 de enero, a las 16 h, y el Diverticab, que este año será un concierto familiar a cargo de Dàmaris Gelabert, el 31 de enero, a las 18 h, con merienda posterior en el Patio de Columnas.

Cena de Gala

La Cena de Gala de Sant Raimon reunirá la abogacía barcelonesa el jueves 5 de febrero, a las 21 h, en un espacio distendido en la montaña de Montjuïc como es la sede del INEFC de Cataluña. Esta cena y las salidas culturales a distintos espacios de la ciudad de Barcelona culminarán los actos conmemorativos de la festividad de Sant Raimon, una cita clave del calendario colegial que reafirma la figura del patrón de la abogacía y pone en valor el papel de la abogacía en una sociedad en constante transformación.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos