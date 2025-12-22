El ICAM acelera la modernización y refuerza su papel como voz de la abogacía

Ha reforzado su papel institucional en los principales debates jurídicos y sociales y ha intensificado su apoyo a los profesionales

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) cierra 2025 con un balance marcado por la defensa activa del Estado de Derecho y del secreto profesional, el despliegue de una agenda formativa y académica de máxima ambición, la modernización del Colegio y una apuesta decidida por el talento joven, la igualdad y el Turno de Oficio.

A lo largo del año, el ICAM ha reforzado su papel institucional en los principales debates jurídicos y sociales, ha intensificado su apoyo a los profesionales ante los retos de la Justicia digital y la entrada en vigor de nuevas normas, y ha impulsado nuevas herramientas y servicios orientados a facilitar el ejercicio profesional.

El ICAM hace balance, así, de un año guiado por una hoja de ruta nítida: estar al servicio de la abogacía y reforzar su papel en un momento decisivo para la Justicia. En 2025, el Colegio ha intensificado su presencia institucional, ha acelerado su modernización y ha multiplicado los recursos de apoyo al ejercicio profesional, con un foco especialmente combativo: la defensa del derecho de defensa y de las garantías esenciales frente a las transformaciones —normativas y tecnológicas— del sistema judicial.

En un contexto de reformas, incertidumbre y presión sobre los derechos, el ICAM ha actuado con una convicción clara: la modernización de la Justicia solo puede considerarse un avance si se construye sobre seguridad jurídica, igualdad de armas y respeto a la profesión.

1. Defensa de la abogacía ante las reformas de la Justicia: Justicia Digital y Ley Orgánica 1/2025

Uno de los ejes del año ha sido la defensa de la abogacía ante la Justicia Digital, especialmente ante las disfunciones del Expediente Judicial Electrónico y del visor HORUS. Con motivo del Día Internacional del Abogado/a (3 de febrero), el ICAM lanzó la “Guía de Derechos y Garantías de la Abogacía ante la Justicia Digital”, un decálogo práctico para blindar el derecho de defensa en la era digital. La Guía fue posteriormente suscrita también por el Colegio de Procuradores, reforzando un frente común en defensa del derecho de defensa.

Como instrumento complementario, el Colegio habilitó una landing específica para reportar incidencias y canalizar vulneraciones de derechos en el acceso a expediente, la trazabilidad documental o la igualdad de acceso, incorporando mecanismos de amparo y contacto permanente con el área de Defensa de la Abogacía.

Este trabajo se ha sostenido con una agenda continuada de incidencia legislativa, alianzas institucionales y formación, que ha incluido: reuniones con grupos parlamentarios para impulsar una regulación clara del Expediente Judicial Electrónico y propuestas para reforzar garantías y formación; anuncio y preparación de enmiendas en el Congreso para regular la justicia digital y garantizar el acceso efectivo de la abogacía a los expedientes; peticiones al poder judicial para asegurar la igualdad de armas en el acceso digital y evitar la indefensión; acciones formativas con alta participación, incluido el taller sobre HORUS, justicia digital y LO 1/2025, impulsado desde el área de Defensa de la Abogacía; y trabajo coordinado con la Procura, con jornadas conjuntas ICAM–ICPM y presentación de propuestas compartidas ante responsables de la Administración de Justicia.

En paralelo, el ICAM ha desplegado durante todo el año un paquete completo de actuaciones para acompañar a la abogacía en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, y sus efectos prácticos en el día a día profesional. Entre las principales acciones destacan: la puesta en marcha de un especial web con recursos clave en torno a la entrada en vigor de la norma, concebido como “ventanilla única” para resolver dudas y facilitar modelos prácticos (con un impacto inmediato de más de 11.200 visitas y 2.600 descargas en una semana, evidenciando la necesidad real de herramientas claras para el ejercicio); la solicitud al Ministerio de Justicia de una actuación urgente para unificar criterios interpretativos y evitar desigualdades en el acceso a la justicia; el lanzamiento de un nuevo servicio de notificaciones certificadas para facilitar el cumplimiento de la Ley 1/2025 por parte de los colegiados/as; y el refuerzo de la reflexión jurídica y del análisis público de la reforma. OTROSÍ dedicó en primavera un dossier jurídico para aterrizar la norma y sus primeras interpretaciones, y el ICAM impulsó además un estudio de balance sobre el impacto de la Ley de Eficiencia Procesal (LO 1/2025) y los MASC en la práctica profesional.

2. Defensa del Estado de Derecho y del secreto profesional: una posición firme y sostenida

Durante 2025, el ICAM ha mantenido una actuación continuada en defensa del derecho de defensa, la independencia profesional y las garantías esenciales de la abogacía. Entre otras iniciativas, el Colegio trasladó su preocupación por reformas con impacto institucional, promovió propuestas para mejorar el funcionamiento del sistema y sostuvo una defensa “a ultranza” del secreto profesional en distintos frentes, incluida la abogacía de empresa y el ámbito corporativo.

En paralelo, el ICAM intensificó su interlocución con grupos parlamentarios para impulsar soluciones en materias como el Expediente Judicial Electrónico y el funcionamiento de la justicia digital, denunciando fallos relevantes en el acceso a expedientes y reclamando criterios claros y homogéneos.

3. Innovación y transformación digital: ICAM AVANZA, guías prácticas y nuevos servicios

El año arrancó con el foco puesto en la innovación como eje transversal, a través de la iniciativa “ICAM AVANZA” y el lanzamiento de nuevos productos de contenido especializado, entre otros, la newsletter práctica sobre tecnología y tendencias “Descubre. Impulsa. Transforma”, que alcanzó 6.172 suscripciones en sus primeras 24 horas, reflejando el interés de la profesión por herramientas útiles y aplicables.

En el plano de la modernización, el Colegio avanzó en el despliegue de ICAM Digital y puso en marcha servicios prácticos como el sistema de notificaciones certificadas para ayudar a los colegiados a adaptarse a los cambios normativos. Además, el ICAM publicó la primera guía práctica para un uso responsable de la IA en la abogacía, reforzando su liderazgo en la aplicación ética y profesional de la tecnología.

4. Formación, conocimiento y proyección académica: hacia la Universidad/Centro Universitario ICAM

La formación volvió a ser uno de los grandes pilares del año. El ICAM informó de cifras históricas del Centro de Estudios, con especial crecimiento en los cursos gratuitos, y desplegó una programación de congresos y encuentros de alto nivel (Derecho TIC, Derecho Bancario, Segunda Oportunidad, Derecho Sanitario, Tributario, Familia y Sucesiones, Extranjería, entre otros).

Entre los hitos del curso, el Colegio anunció la incorporación de Ricardo Alonso como director general de la futura Universidad ICAM y, en noviembre, el Centro Universitario ICAM dio un paso decisivo al nacer oficialmente como entidad jurídica y académica adscrita a la Universidad Complutense. Además, 2025 acaba con el anuncio de la oferta formativa de CUICAM y el inicio de las prerreservas de plazas para el curso 2026-27.

5. Abogacía joven: emprendimiento, nuevos espacios y “Futuro Legal”

La apuesta por el talento joven se tradujo en iniciativas específicas y de alto impacto. En mayo, el ICAM celebró el Festival Emprendaymiento, impulsado por Abogacía Joven ICAM, con ponencias, talleres, mentoría, networking y concurso de ideas, y con aforo completo. En ese marco, se presentó la “Guía ICAM de supervivencia para emprender en el sector legal”.

En noviembre se materializó uno de los proyectos más esperados: el lanzamiento del nuevo medio jurídico “Futuro Legal”, en un acto que reunió a cerca de 200 jóvenes. A lo largo del año, además, se impulsaron programas y líneas como el Plan Impulso Abogacía Joven y arrancó una ronda de encuentros institucionales orientados a acercar el funcionamiento de los poderes públicos y organismos reguladores a los nuevos profesionales.

6. Turno de Oficio y justicia gratuita: visibilidad, reconocimiento y defensa de los vulnerables

En 2025, el ICAM reforzó su compromiso con el Turno de Oficio y la justicia gratuita con medidas orientadas a mejorar las condiciones del servicio, proteger a quienes lo prestan y garantizar el acceso de la ciudadanía vulnerable. Entre las iniciativas del año, el Colegio impulsó la retribución de las actuaciones vinculadas a los MASC y su encaje en el marco de la LO 1/2025.

Asimismo, el Colegio promovió actuaciones institucionales para evitar que personas vulnerables quedaran excluidas del derecho a la justicia gratuita por motivos económicos, presentando una queja ante el Defensor del Pueblo por la falta de actualización del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), el baremo que se utiliza como referencia para determinar el acceso a este derecho. Cuando ese umbral no se revisa, hogares con rentas muy bajas pueden quedar fuera pese a seguir en situación de vulnerabilidad.

7. Igualdad, inclusión y conciliación: avances tangibles y medidas pioneras

En 2025, el ICAM reforzó sus políticas de igualdad con hitos como la Cumbre de Mujeres Juristas, la entrega de los Premios de Igualdad y Liderazgo, y la aprobación de medidas pioneras en igualdad e inclusión LGTBI+.

En materia de conciliación y protección del ejercicio profesional, el Colegio impulsó iniciativas dirigidas a mejorar la seguridad jurídica y la previsibilidad del trabajo diario, como la propuesta para garantizar la suspensión automática de vistas y plazos en supuestos de enfermedad o fuerza mayor del profesional.

8. Transparencia y “promesas cumplidas”: balance de gestión y Plan Cuota Cero

El ICAM cerró el ejercicio reforzando su rendición de cuentas con la presentación de su memoria anual en formato interactivo y el balance de gestión.

Además, 2025 incorporó avances concretos vinculados a compromisos de gobierno, destacando la puesta en marcha del Plan Cuota Cero, y la continuidad del plan de modernización institucional, con hitos como la aprobación de los Presupuestos ICAM para 2026 con un 88% de respaldo.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos