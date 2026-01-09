El ICAM reúne a reguladores, empresas y expertos para debatir el “nuevo tablero” del Derecho digital

La cita llega en plena fase de aterrizaje regulatorio: con la Ley de IA de la UE avanzando hacia su plena aplicación el 2 de agosto de 2026 (con hitos ya activados en 2025), el Data Act aplicable desde septiembre de 2025, y un entorno de cumplimiento europeo sobre plataformas y mercados digitales que ya se traduce en decisiones y sanciones bajo el Reglamento de Mercados Digitales (DMA).
El encuentro propone con visión institucional, experiencia empresarial y análisis jurídico práctico, abordando desde la gobernanza de sistemas de IA hasta la protección de activos intangibles, las nuevas exigencias de compliance y la respuesta a amenazas emergentes de ciberseguridad.
Entre otros contenidos, este II Encuentro de Derecho Digital, con un formato de dos jornadas, contará con mesas dedicadas a la gobernanza de sistemas de IA de alto riesgo y a la relación entre IA y propiedad intelectual —con especial atención a secretos empresariales y confidencialidad—, así como a la explotación y compartición de datos en entornos corporativos, la evolución del compliance y los principales retos de ciberseguridad y cibercrimen previstos para 2026.
El programa reunirá a representantes institucionales y responsables jurídicos y de seguridad de compañías como Telefónica, Repsol, BBVA, American Express, Microsoft, MASORANGE, L’Oréal, Ferrovial, MediaMarkt Iberia, Mahou San Miguel, Exolum, Prosegur, Línea Directa, Banco Sabadell y Banco Santander, e incluirá, además, la intervención magistral de Lorenzo Cotino, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), y la participación del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, junto con otros muchos expertos.
Nuevo tablero regulatorio
El encuentro se enmarca en varias tendencias que están marcando la agenda regulatoria y empresarial: la cuenta atrás del AI Act, con 2026 como año clave de “puesta a punto” para que empresas y organizaciones ajusten obligaciones, documentación y gestión de riesgos en el despliegue del nuevo marco europeo; el binomio datos e innovación, impulsado por el Data Act, que reordena el acceso y la compartición de datos —también en entornos IoT— y obliga a revisar contratos y modelos de negocio; el foco creciente sobre plataformas y publicidad basada en datos, en un contexto en el que la UE refuerza el cumplimiento del DMA y multiplica los casos de referencia que alimentan el debate sobre elección real del usuario y tratamiento de datos; y, por último, la biometría bajo lupa, con precedentes sancionadores por el uso de tecnologías de reconocimiento e identificación que apuntan a una tendencia de mayor control regulatorio y judicialización.