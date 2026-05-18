El Madrid Competition Litigation Seminar reúne a la élite judicial europea del Derecho de la Competencia

La sexta edición del Madrid Competition Litigation Seminar (MCLS) ha reunido en la Universidad San Pablo CEU de Madrid a más de 120 profesionales especializados de toda Europa -jueces, académicos, reguladores y abogados- para debatir los principales retos del private enforcement del Derecho de la Competencia.

Paul Hitchings, doctor en Derecho, director del Madrid Competition Litigation Seminar y socio fundador de Hitchings & González, ha subrayado el alcance de los temas abordados en esta edición: "El private enforcement ha comenzado a superar al public enforcement del Derecho de la Competencia de la UE en algunas jurisdicciones europeas, especialmente en el ámbito digital y en aquellos mercados con mecanismos efectivos de tutela colectiva. En el Reino Unido, el número de acciones de daños ante el CAT supera ya ampliamente al de procedimientos equivalentes iniciados por la CMA. Esta nueva realidad, y los propios principios del Derecho europeo que la enmarca, exigen que los sistemas procesales nacionales evolucionen, que los tribunales nacionales cuenten con los recursos y capacidades necesarios para resolver litigios de alta complejidad y que se fomente un entorno de colaboración entre jueces, partes y sus asesores. En este contexto el Seminario sigue ofreciendo un lugar de encuentro y diálogo que contribuye a esta senda y a conseguir una justicia más efectiva y equitativa”.

La aplicación privada del Derecho de la Competencia gana protagonismo en Europa hasta el punto de superar, en algunas jurisdicciones, a la enforcement pública. Entre las principales conclusiones del MCLS26 destaca precisamente este cambio de paradigma donde los fondos de litigación empiezan a asumir un papel cada vez más relevante en la selección de casos, operando según criterios de probabilidad de éxito y valor de la reclamación, lo que a su vez refuerza la necesidad de coordinación entre tribunales nacionales y autoridades de competencia para asegurar una aplicación coherente de las normas antitrust en Europa.

Estrechamente ligado a este fenómeno, otro de los grandes temas abordados en MCLS26 ha sido la necesidad de mecanismos de tutela colectiva efectiva. El debate ha puesto de manifiesto que la compensación del daño en litigios de masa requiere mecanismos procesales adaptados. La disponibilidad de acciones colectivas no es una opción secundaria, sino una condición implícita del principio compensatorio consagrado en la Directiva de Daños de la UE; sin ella, el sistema pierde coherencia en la práctica.

Otra de las principales temáticas abordadas ha sido la dificultad inherente a la cuantificación del daño, especialmente acuciante en mercados digitales y farmacéuticos, donde determinar qué habría ocurrido en ausencia de la infracción exige construir escenarios hipotéticos de alta complejidad. Los participantes han coincidido en que los tribunales deben asumir un grado inevitable de incertidumbre en ese análisis, apoyándose en evidencia económica sólida y coherente con los estándares del Derecho de la UE.

El evento también ha dedicado atención a la gestión procesal activa (“case management”) como factor decisivo en litigios complejos. La implicación del tribunal en la dirección del proceso, en colaboración con las partes y sus expertos, genera la confianza mutua que permite avanzar con eficiencia. Es una lección que la experiencia comparada confirma: donde los jueces lideran el proceso, los resultados mejoran.

Todas estas reflexiones han apuntado, en última instancia, a una conclusión compartida por los participantes: la magnitud jurídica, económica y documental del litigio masivo de competencia desborda la capacidad de los juzgados ordinarios. Europa necesita órganos jurisdiccionales especializados y centralizados, dotados de los medios y la formación adecuados para estar a la altura de estos casos.

Laila Medina, abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha destacado tras pronunciar el discurso inaugural que este evento ha logrado reunir a “los interesados en el private enforcement en la misma mesa”.

Ann Pope, exdirectora del CMA, ha asegurado que el evento es “realmente único; es el único seminario al que he asistido en el que la mayoría del público son jueces, por lo que realmente escuchas a las personas que toman las decisiones difíciles cada día”.

Gérard Terneyre, presidente del Tribunal de Commerce e París, ha añadido: “Abordamos la situación de forma muy diferente de un país a otro, pero creo que tenemos exactamente los mismos problemas, las mismas cuestiones y preguntas”.

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