Belda, Bordón & Merodio y la Embajada de la República Argentina en España analizan las oportunidades de inversión en Argentina

El encuentro abordó el nuevo contexto económico argentino desde una perspectiva institucional, financiera y empresarial

El despacho Belda, Bordón & Merodio Abogados ha celebrado en Casa de América la jornada “Inversiones en Argentina: retos, oportunidades y experiencias”, organizada conjuntamente con la Embajada de la República Argentina en España, con el objetivo de analizar el actual contexto económico y regulatorio argentino y explorar las oportunidades de inversión que ofrece el país.

El evento reunió a representantes institucionales, directivos, inversores y empresarios de distintos sectores, consolidándose como un espacio de reflexión y análisis sobre las oportunidades de negocio e inversión entre España y Argentina. El encuentro fue inaugurado por el embajador de la República Argentina en España, Wenceslao Bunge Saravia, y contó con la participación de destacados representantes del ámbito financiero, empresarial e institucional vinculados a la inversión entre ambos países.

Durante su intervención de bienvenida, el socio Pedro Belda destacó que “Argentina se encuentra en un momento clave de redefinición económica, en el que se abren nuevas perspectivas y también nuevos interrogantes para la inversión internacional”. Asimismo, subrayó la voluntad del despacho de “acompañar a empresas e inversores interesados en operar tanto en España como en Latinoamérica, aportando una visión jurídica cercana al negocio y con vocación internacional”.

La jornada se estructuró en dos mesas de debate. La primera, centrada en el contexto macroeconómico y regulatorio argentino, contó con la participación de Juan Cerruti, Global Chief Economist & Head of Research de Grupo Santander; Tomás “Tomi” Pierucci, Head of Innovation Economy Group de J.P. Morgan; y Fernando González, director de El Observador España, moderados por Javier Bordón Valiente, socio de Belda, Bordón & Merodio Abogados.

La segunda mesa abordó experiencias y casos prácticos de inversión en el país, con las intervenciones de Jorge Pepa, socio de Cent Capital Management; Pedro Larrea, director general de Redes de Naturgy; y Fran Niethardt, Managing director de Acelerar España, moderados por Santiago Sainz Ruiz, socio de Belda, Bordón & Merodio Abogados.

Durante el encuentro, se analizaron las recientes reformas macroeconómicas impulsadas en Argentina, y las medidas orientadas a incentivar la inversión internacional, entre ellas el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), diseñado para favorecer proyectos estratégicos mediante estabilidad normativa, beneficios fiscales y facilidades cambiarias. También se abordó el impacto de la entrada en vigor del capítulo comercial del Acuerdo UE-Mercosur y los actuales desafíos geopolíticos y comerciales internacionales.

Los ponentes coincidieron en señalar el potencial de Argentina como destino estratégico para la inversión internacional en sectores como Oil & Gas, minería, turismo, agritech, energía y economía del conocimiento.

Entre las principales conclusiones de la jornada, los participantes coincidieron en señalar que Argentina atraviesa un momento de transformación económica que abre importantes oportunidades para la inversión internacional, aunque persistan desafíos vinculados a la estabilidad regulatoria, la consolidación institucional y la evolución macroeconómica del país.

En el cierre del encuentro, Sergio Moreno Merodio destacó que “la confianza del inversor se construye sobre estabilidad institucional, seguridad jurídica y visión de largo plazo”. Asimismo, señaló que “Argentina exige preparación, adaptación y paciencia, pero también ofrece oportunidades difíciles de encontrar actualmente en otros mercados”. El socio también puso en valor el vínculo histórico y económico entre ambos países: “España y Argentina tienen una relación con mucho recorrido por delante, y Madrid se consolida como una plataforma natural para fortalecer esa conexión empresarial e institucional”.

Con este encuentro, Belda, Bordón & Merodio Abogados refuerza su vocación internacional y su compromiso con el asesoramiento estratégico a empresas e inversores que desarrollan su actividad entre España y Latinoamérica.

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