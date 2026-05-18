Las extinciones de condominio y las donaciones alcanzan máximos históricos

El Notariado ofrece una radiografía de la evolución de las familias en España a través de los principales actos formalizados ante notario en 2025

Con motivo del Día Internacional de las Familias, el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN) ha presentado un informe sobre la evolución de los principales actos jurídicos formalizados ante notario vinculados al ámbito familiar.

La extinción de condominio es una operación que se produce cuando un copropietario, o varios, transmiten su cuota de propiedad al otro a cambio de una compensación económica.

Esta figura alcanzó en 2025 un máximo histórico en España, con 72.769 actos ante notario, un 8,6% más que el año anterior (con 67.001) y un 63,9% más que hace una década (con 44.412 actos en 2016). Según la portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea , este incremento refleja “la creciente necesidad de reorganizar patrimonios y titularidades compartidas”, especialmente en procesos vinculados a rupturas de pareja, adjudicaciones de vivienda común o particiones hereditarias.

Gráfico: Evolución de actos jurídicos de extinción de condominio, de 2007 a 2025.

En este contexto, además del récord de extinciones de condominio, las donaciones también marcaron máximos históricos en 2025, con 225.662, un 13,1% más que en 2024. María Teresa Barea destaca así “el papel del apoyo intergeneracional y de la planificación patrimonial en vida dentro de las familias”.

Gráfico: Evolución de las donaciones, de 2007 a 2025

Organización de las relaciones personales y de pareja

El informe también analiza la evolución de las relaciones personales y de pareja formalizadas ante notario, donde se observa un crecimiento sostenido de varios de estos actos en los últimos años.

En 2025 se realizaron 70.646 capitulaciones matrimoniales, máximo histórico de la serie y un 4,3% más que en 2024 (con 67.708), de las que el 93,2% correspondieron a parejas que prefirieron pactar el régimen de separación de bienes. Asimismo, se formalizaron 31.023 acuerdos de uniones de hecho, una cifra que multiplica por más de seis la registrada en 2016 (con 5.923 actos) y que supone un incremento del 1.841% respecto a 2007 (1.598 operaciones), lo que evidencia la consolidación de esta fórmula de convivencia.

Gráfico: Evolución de acuerdos relativos a uniones de hecho ante notario celebradas en el período 2007-2025.

El matrimonio mantiene también una presencia relevante en el ámbito notarial: en 2025 se autorizaron 25.644 ante notario, un 10,6% más que el año anterior (con 23.180), junto a 21.334 expedientes matrimoniales. Por otro lado, los divorcios y separaciones notariales aumentaron un 7,9% respecto al año anterior (con 12.797), hasta alcanzar los 13.806 en 2025.

El informe refleja igualmente el crecimiento de los instrumentos de protección patrimonial vinculados a personas con discapacidad, con 3.327 autorizaciones de patrimonios protegidos en 2025. Esta figura puede definirse como una “hucha” o conjunto de bienes que pueden destinarse a satisfacer las necesidades de la persona con discapacidad.

“El patrimonio protegido es una figura que permite que la propia persona con discapacidad, en algunos casos, o sus familiares cercanos, aporten a ese patrimonio bienes de cualquier tipo, que quedan afectos a la satisfacción de necesidades que la persona pueda tener en el futuro. Es una transmisión lucrativa”, explica la portavoz del Notariado. Desde 2007, las constituciones de patrimonio protegido han aumentado un 230,7% y las aportaciones un 1.244,6%, lo que muestra una utilización cada vez mayor de estas herramientas jurídicas de apoyo y protección familiar.

Ver todos los datos en el informe completo.

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