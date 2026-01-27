Novedades fiscales 2026: claves para anticipar y aplicar los cambios tributarios del nuevo ejercicio

¿Cuáles son las principales novedades fiscales introducidas por la Ley de Presupuestos General del Estado y otras disposiciones con contenido tributario con efectos a partir del 1 de enero de 2026?

Para conocer las novedades en el ámbito fiscal, Lefebvre Formación organiza el curso “Novedades fiscales 2026”, que se celebrará los días 3 y 4 de febrero de 2026, en formato webinar, y será impartido por Marceliano Hernández del Canto, abogado y socio de Caballero y Velázquez Abogados y Asesores Fiscales.

Con un enfoque claro y técnico, la formación realizará una revisión de las normas tributarias publicadas hasta la fecha. Abordará en profundidad las principales novedades en imposición directa (actualizaciones normativas e interpretativas en el IRPF, en el IS, en el IRNR, y los criterios recientes de la Administración Tributaria con aplicación práctica en el ejercicio 2026), así como las novedades en imposición indirecta (actualizaciones normativas en el IVA, en impuestos especiales u otros tributos armonizados), sin olvidar los criterios interpretativos recientes relevantes para la gestión y aplicación en 2026, y en los procedimientos tributarios y de gestión administrativa

Un curso que permite anticipar riesgos y oportunidades tributarias en el ejercicio 2026 desde una perspectiva actualizada y profesional.

Más información e inscripciones al curso “Novedades fiscales 2026”

