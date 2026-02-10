Nueva edición de la Jornada Nacional de Estudio AEDAF con el patrocinio de Lefebvre

La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) reunirá a más de 300 profesionales en Madrid para la XIX edición de la Jornada Nacional de Estudio el próximo 5 de marzo.

El uso de la IA por parte de la Agencia Tributaria y sus consecuencias para el contribuyente, la residencia fiscal y el teletrabajo, y las facturas falsas son algunos de los asuntos que se tratarán en las sesiones.

El próximo 5 de marzo, la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) celebrará una jornada de trabajo en la que destacados especialistas analizarán algunos de los temas más relevantes y complejos del Derecho Tributario actual. La sesión se inaugurará a las 9:30h, en formato presencial y online, con las intervenciones de Bernardo Bande García-Romeu, presidente de AEDAF, y Juan Manuel Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros, vocal responsable de Estudios, Investigación y Relaciones Institucionales, quienes darán la bienvenida a los asistentes y presentarán los objetivos de la jornada.

Uso privado de los bienes sociales y su impacto fiscal

La primera ponencia estará dedicada al uso privativo de bienes sociales por parte de administradores y socios. Este tema genera un importante debate tanto en el ámbito del IRPF como en el Impuesto sobre Sociedades y el IVA. Los abogados Ángel María Ceniceros y Fernando Matesanz Cuevas, miembros de los Grupos de Expertos de Impuesto sobre Sociedades e Impuestos Indirectos, respectivamente, ofrecerán un análisis técnico de las implicaciones fiscales, las cuestiones valorativas y los principales criterios administrativos.

A continuación, la jornada abordará uno de los asuntos que más dudas suscita en el actual contexto de movilidad internacional. En concreto, se analizarán los conflictos de residencia fiscal derivados del teletrabajo. Intervendrán Eva María Cordero González, catedrática de Derecho Financiero y Tributario, y Ainhoa de la Cuadra Gómez, economista y experta en IRPF. La mesa estará moderada por Francisco Serantes Peña y Alejandro Blázquez Lidoy, quienes dinamizarán el debate sobre la adecuación de los criterios tradicionales de residencia a las nuevas realidades laborales.

Inteligencia artificial en la lucha contra el fraude fiscal

Una de las mesas más esperadas es la dedicada a el uso de inteligencia artificial por parte de la AEAT. Participarán José Borja Tomé, director del Departamento de Informática Tributaria, y Bernardo Olivares Olivares, profesor de la Universidad Complutense. La sesión analizará cómo estas herramientas se están incorporando a los sistemas de control tributario y qué implicaciones presentan para los derechos del contribuyente.

La tarde comenzará con un análisis práctico de las ganancias no justificadas de patrimonio y los criterios aplicados por los órganos de inspección. Los abogados Miguel Cremades Schulz y José Ángel García de la Rosa, expertos en Derechos y Garantías de los Contribuyentes, abordarán la problemática probatoria, las interpretaciones recientes y las principales cuestiones litigiosas. La sesión estará moderada por Ignacio Arráez Bertolín, vicepresidente de AEDAF. Para cerrar la jornada, Lara Henríquez Díaz y Jaime Aneiros Pereira, especialistas en Delitos Económicos, analizarán los supuestos de facturas falsas, la reacción administrativa y penal, y las vías de regularización de la deuda tributaria. Este último panel será moderado por Pedro de Pablos Soldevilla, miembro del Grupo de Expertos en Delitos Económicos.

El encuentro del 5 de marzo se perfila como una cita imprescindible para quienes deseen profundizar en las cuestiones más actuales del panorama fiscal. Con una combinación de análisis técnico, visión práctica y reflexión crítica, AEDAF ofrece una oportunidad única para actualizar conocimientos y debatir con algunos de los mejores expertos del sector. Una jornada clave para profesionales del ámbito tributario que cuenta con el patrocinio principal de Lefebvre, la Legaltech líder en contenido jurídico y soluciones de IA para el sector legal.

Puede consultar el programa de las jornadas en este enlace:

Agenda

Fecha: 5 de marzo, 2026.

Horario: 9.30h. a 18.30h.

Presencial: Hotel Riu Plaza de España.

Virtual: Plataforma interactiva.

