Para conocer cuál y profundizar sobre su tratamiento fiscal, Lefebvre Formación organiza el Curso Fiscalidad de sociedades holding. Especial análisis del artículo 21 de la LIS, estructurado en dos sesiones webinar los días 24 y 26 de febrero, impartidas por Marceliano Hernández del Canto, abogado, socio de Caballero y Velázquez abogados y asesores fiscales.
La sesiones analizarán contenidos tan relevantes como la estructura empresarial y los modelos de organización en la empresa familiar; las posibilidades de reestructuración (mecanismos para la constitución de una estructura holding); el tratamiento fiscal aplicable a la reorganización (Régimen FEAC); la exención por doble imposición del artículo 21 LIS, y los supuestos de aplicación, limitaciones y aplicación en supuestos especiales.
Una formación en la que los asistentes obtendrán una visión práctica y actualizada del tratamiento fiscal de las sociedades holding, desde aspectos teóricos a herramientas prácticas para la planificación fiscal y la gestión de estructuras holding desde una perspectiva de cumplimiento normativo.
Más información Curso Fiscalidad de sociedades holding. Especial análisis del artículo 21 de la LIS