Las sociedades holding se han consolidado como una pieza estratégica para optimizar la gestión y la fiscalidad de los grupos empresariales. Sin embargo, su adecuada aplicación exige un conocimiento exhaustivo de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) y, en particular, del régimen de exención por doble imposición de dividendos y plusvalías previsto en su artículo 21.

Para conocer cuál y profundizar sobre su tratamiento fiscal, Lefebvre Formación organiza el Curso Fiscalidad de sociedades holding. Especial análisis del artículo 21 de la LIS, estructurado en dos sesiones webinar los días 24 y 26 de febrero, impartidas por Marceliano Hernández del Canto, abogado, socio de Caballero y Velázquez abogados y asesores fiscales.

La sesiones analizarán contenidos tan relevantes como la estructura empresarial y los modelos de organización en la empresa familiar; las posibilidades de reestructuración (mecanismos para la constitución de una estructura holding); el tratamiento fiscal aplicable a la reorganización (Régimen FEAC); la exención por doble imposición del artículo 21 LIS, y los supuestos de aplicación, limitaciones y aplicación en supuestos especiales.

Una formación en la que los asistentes obtendrán una visión práctica y actualizada del tratamiento fiscal de las sociedades holding, desde aspectos teóricos a herramientas prácticas para la planificación fiscal y la gestión de estructuras holding desde una perspectiva de cumplimiento normativo.

