El Ministerio de Seguridad Social presenta 'INTegraSS'

El nuevo modelo aprovecha el potencial de las bases de datos de la Seguridad Social para analizar el patrón actual y proyectarlo hacia el futuro. Según estas estimaciones, el gasto promedio en pensiones sobre el PIB se mantendrá en el entorno del 14% en el horizonte proyectado a 2050.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, han presentado en Madrid 'INTegraSS': el nuevo modelo integrado de proyección de la Seguridad Social. Con esta herramienta se podrán anticipar los retos estructurales y mejorar la planificación y toma de decisiones del sistema público de pensiones.

En el acto han participado el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, y la directora general de Ordenación de la Seguridad Social, Marta Morano. Ambos han puesto en valor este nuevo modelo que amplía la precisión de las futuras proyecciones, al integrar en sus mediciones distintos niveles de análisis, que hasta ahora no habían estado disponibles de manera conjunta, como por ejemplo la perspectiva demográfica, la macroeconómica, así como cambios normativos potenciales o reales.

Elma Saiz ha señalado que la nueva herramienta 'INTegraSS' aporta una metodología más sólida y transparente para la garantía de la sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social a largo plazo.

Según estimaciones, el gasto promedio en pensiones sobre el PIB se mantendrá en el entorno del 14% en el horizonte proyectado a 2050. Es un porcentaje inferior al de las últimas estimaciones que hizo la AIReF y que se encontraban dentro de la regla de gasto pactada con Bruselas.

Modelo clave para orientar las políticas públicas

'INTegraSS', que aprovecha el potencial de las bases de datos que posee la Administración de la Seguridad Social, se enriquece también de datos de otros organismos como el INE o el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de analizar el patrón actual de comportamiento y proyectarlo hacia el futuro. A su vez, ofrece un alto nivel de detalle y flexibilidad: características del pensionista, género, régimen de Seguridad Social, tipo de jubilación, etc.

Esta granularidad, que constituye la principal ventaja respecto a otros modelos existentes, es un punto de apoyo clave que permitirá orientar la adopción de políticas públicas en la dirección adecuada, en un contexto demográfico y económico cada vez más complejo.

Los detalles de la nueva herramienta, que ha sido fruto del trabajo de un equipo multidisciplinar de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, y que ha integrado diferentes perfiles estadísticos, económicos y jurídicos, han sido desvelados en el acto de presentación por su directora general, Marta Morano, y por la subdirectora general de Planificación de la Seguridad Social, Ana Guzmán, que han desgranado sus principales características:

El modelo integra información para cada tipo de prestación económica : jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad, favor de familiar y prestaciones no contributivas.

: jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad, favor de familiar y prestaciones no contributivas. Está diseñado por cohortes generacionales, lo que añade, entre sus utilidades, ser un potente simulador de futuras reformas. De ahí que se pueda hacer un seguimiento de cada generación a partir de su año de nacimiento, lo que permite proyectar con mayor realismo los efectos del envejecimiento y los retrasos en la edad de jubilación.

El análisis por año de nacimiento confiere mayor rigor demográfico a los resultados y el elevado nivel de detalle permite realizar estudios más exhaustivos.

Entre las principales innovaciones metodológicas, destaca el uso de la fecha de efectos económicos como referencia para la medición de altas, bajas y el estado actual de las pensiones contributivas. Con esta elección se eliminan distorsiones administrativas, lo que permite una lectura más fiel de la dinámica real del sistema y mejora la comparabilidad temporal.

En la presentación de esta herramienta, han intervenido representantes de diferentes instituciones, que han aportado su punto de vista sobre este nuevo modelo de proyección de gasto. En la mesa redonda, que ha sido moderada por Borja Suárez, han participado Ignacio Fernández-Huertas (Airef), Daniel Fuentes (Universidad de Alcalá), Nacho Conde-Ruiz (Fedea) y Ció Patxot (Universitat de Barcelona).

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