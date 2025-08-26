El número de autónomos jubilados aumentará un 15% este año, según UPTA

El número de trabajadores autónomos que se jubilarán este año aumentará un 15% este año con respecto a 2024 de seguir la tendencia actual, que muestra que en los cinco primeros meses del año, las altas de pensiones de jubilación en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se han incrementado en más de un 13% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Así lo ha advertido la organización de autónomos UPTA en un comunicado difundido este martes, en el que señala que en 2024 se jubilaron más de 60.000 autónomos, de los que 22.905 lo hicieron entre los meses de enero y mayo.

En los cinco primeros meses de este año, las altas iniciales de pensiones de jubilación generadas en el RETA ya alcanzan las 26.526, tendencia que de proseguir en el resto de meses del año, acabaría por reflejar un aumento de las jubilaciones de autónomos del 15% en cualquiera de las distintas modalidades de retiro.

Para UPTA, estos reflejan el envejecimiento de la población activa en el RETA y la ausencia de políticas de relevo generacional, lo que supondrá mayor número de jubilaciones y menor número de cotizantes en este régimen especial.

"El RETA presenta un envejecimiento más acelerado que otros regímenes de la Seguridad Social debido a la estructura demográfica y las características propias del colectivo. Los autónomos, en su mayoría, están activos a edades más avanzadas y dependen casi exclusivamente de la pensión de jubilación, ya que tienen más dificultades para acceder a otras prestaciones sociales como la incapacidad permanente o el cese de actividad", argumenta UPTA.

Eduardo Abad, presidente de esta organización, ha advertido de que si no se produce un cambio estructural en las políticas de renovación del colectivo autónomo, el sistema podría sufrir un desequilibrio grave entre los cotizantes activos y los pensionistas.

"Es necesario formular y ejecutar un Plan Nacional de Relevo Generacional que venga a equilibrar el tambaleo que podría, a medio plazo, sufrir el sistema", ha subrayado Abad.

Según datos estadísticos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en julio de 2025 había más de 1.348.000 autónomos pensionistas de jubilación, con una pensión media de 1.009,61 euros al mes, cuantía un 4,6% superior a la de 2024. Los nuevos autónomos jubilados en enero de este año tenían una pensión media de 1.155 euros/mes.

