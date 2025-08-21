El Observatorio de Derechos Digitales realiza más de 20 acciones para difundir y proteger los derechos en el ámbito digital

En su primer balance semestral, el Observatorio ha organizado más de 10 eventos y difundido material de alto valor, abordando temáticas como igualdad, derechos en el entorno laboral, salud digital, neurotecnología, violencia digital de género, privacidad o tecnologías emergentes.

En su primer semestre de actividad, el Observatorio de Derechos Digitales, un espacio abierto, inclusivo y participativo, destaca la organización de más de 20 eventos, seminarios y entrevistas, entre otras iniciativas, para contribuir a combatir la desigualdad y la discriminación online y favorecer que se adapte el marco jurídico a los retos tecnológicos actuales.

Además del trabajo desarrollado a nivel nacional, se ha realizado un curso en el ámbito internacional para promover y defender los derechos digitales. Se trata de una formación online celebrada entre abril y mayo promovida por la Universidad Católica de Uruguay, con especial atención a la realidad de los países de Iberoamérica.

El Observatorio de Derechos Digitales realiza también distintos formatos de divulgación para acercar a la ciudadanía los retos y oportunidades de la digitalización. Entre ellos, destaca el pódcast mensual 'El algoritmo que sabía demasiado', que utiliza referencias al cine y la cultura para explorar los dilemas éticos y sociales que plantea el mundo digital, y ya suma cinco episodios publicados. A este formato hay que añadir otra decena de audiovisuales que, mediante testimoniales y micro reportajes con diversos expertos, ilustran algunos de los principales desafíos en este ámbito.

Impulsado por Red.es, esta novedosa iniciativa forma parte del Programa Derechos Digitales.

Análisis de los avances y desafíos en derechos digitales

Uno de los principales objetivos del Observatorio de Derechos Digitales es centralizar información y análisis sobre los avances y desafíos en derechos digitales, tanto a nivel nacional como internacional.

A través de su web, promueve las buenas prácticas en torno a los derechos digitales y hace llegar a la ciudadanía los progresos, ventajas y retos en este ámbito, publicando además material generado por el propio Observatorio y por el resto de entidades colaboradoras en el Programa Derechos Digitales.

En este sentido, se está trabajando en la elaboración de diversos informes para entender en qué punto se encuentra España en materia de derechos digitales y promover las buenas prácticas en temáticas como la transparencia, la protección de datos o los derechos laborales, entre otros. Dos de ellos, enfocados en el impacto de la Inteligencia Artificial en el ámbito social y laboral, ya se pueden consultar en la citada web del Observatorio. El primero de ellos, 'Estudio de la causalidad en la toma de decisiones algorítmicas: el impacto de la IA en el ámbito empresarial', analiza qué implica delegar y ejecutar funciones a la IA en el ámbito empresarial; y el segundo, 'Inteligencia artificial, género y trabajo', plantea los riesgos en igualdad de género que pueden surgir con el uso de algoritmos.

Con esta combinación de informes, materiales divulgativos y espacios de debate, el Observatorio de Derechos Digitales busca sensibilizar a la ciudadanía, fomentar la reflexión y promover buenas prácticas que permitan garantizar un uso ético, responsable e inclusivo de la tecnología.

Acciones realizadas

En conjunto, desde el inicio de las acciones en 2024, ya han celebrado 50 eventos entre conferencias, seminarios y formaciones, entre otras actividades, implicando a organizaciones públicas, entidades privadas y al conjunto de la ciudadanía en 9 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Euskadi, Madrid y Navarra).

