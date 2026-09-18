En una declaración institucional, el Pleno ha mostrado su apoyo a Ceuta y al trabajo de los profesionales de la abogacía ceutíes, especialmente a los del Turno de Oficio

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha analizado este viernes la evolución de la situación en Ceuta y las actuaciones impulsadas durante las últimas semanas para reforzar el servicio de asistencia jurídica gratuita y garantizar el derecho de defensa.

Por ese motivo, las consejeras y consejeros de Abogacía Española han aprobado una declaración institucional con la que reafirman su apoyo al Colegio de la Abogacía de Ceuta, a su decana y a su Junta, y a la abogacía ceutí. En el documento se reconoce el trabajo de los profesionales del Turno de Oficio, que han trabajado desde el primer día para garantizar la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía.

La decana del Colegio de la Abogacía de Ceuta, Isabel Valriberas, durante su intervención en el Pleno, ha explicado el trabajo que están desarrollando desde el primer día los compañeros y compañeras de la abogacía ceutí, y la respuesta organizada que se ha dado, y que ha contado con la colaboración de todos.

Desde el inicio de esta situación, el Consejo General de la Abogacía Española ha mantenido una coordinación permanente con el Colegio, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y las administraciones competentes para atender las necesidades planteadas y contribuir al refuerzo de los servicios de asistencia jurídica.

Fruto de este trabajo conjunto, se impulsó un primer refuerzo extraordinario del Turno de Oficio, con cinco profesionales, y posteriormente se logró la autorización de 10 nuevos compañeros para atender el incremento de procedimientos en materia de extranjería, reforzando así la capacidad de respuesta del servicio.

La actuación de la abogacía ceutí ha contado, además, con el respaldo de profesionales de toda España. Decanos y decanas de Abogacía Española se pusieron a disposición del Colegio de Ceuta desde los primeros momentos, mientras que numerosos Colegios de la Abogacía ofrecieron su colaboración ante las necesidades que pudieran surgir.

El presidente de Abogacía Española, Salvador González, se desplazó a Ceuta la semana pasada, acompañado por Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social, para conocer la realidad que viven los compañeros y compañeras ceutíes, y reconocer su trabajo. Acompañados de Valriberas, se reunieron con los miembros de la Junta de Gobierno, que también forman parte del Turno de Oficio, en un encuentro en el que hablaron sobre el desarrollo y aumento de las guardias que les ha tocado cubrir para garantizar el derecho de defensa en un contexto especialmente complejo.

Urgencia parlamentaria por una Pasarela al RETA

El Pleno de la Abogacía también ha abordado la situación de la Pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), detallando los últimos encuentros entre representantes de Abogacía Española y asociaciones, colectivos y sindicato de mutualistas, así como con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En uno de los encuentros, Abogacía Española y los mutualistas coincidieron en la necesidad de acelerar el desarrollo reglamentario de la Pasarela para que se haga efectiva cuanto antes y ofrecer una respuesta adecuada a los profesionales que quieran acogerse a ella. Esta tarde tiene lugar, en la sede del Consejo General, una nueva reunión para poner en común todas las propuestas enviadas esta semana por parte de los grupos de trabajo para conseguir una tramitación que responda a las necesidades de los mutualistas.

Seguimiento de iniciativas

En este sentido, las consejeras y consejeros de Abogacía Española han deliberado y votado propuestas presentadas por los miembros, como la propuesta de modificación del Estatuto General de la abogacía sobre composición del Pleno del CGAE.

Además, en el Pleno ha sido informado de las actuaciones impulsadas por la Abogacía Española en materia de formación, así como de los proyectos estratégicos del periodo 2026-2027. También se ha realizado un seguimiento de las actuaciones desarrolladas por la institución con motivo de los incendios registrados este verano y de la petición de la suspensión de plazos procesales en los partidos judiciales afectados, que más tarde fue aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado.

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