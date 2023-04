El presidente del CGPJ acepta la renuncia de la vocal Concepción Sáez

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, p.s., el vocal Rafael Mozo, ha aceptado hoy la renuncia al cargo presentada por la vocal María Concepción Sáez Rodríguez, de conformidad con el artículo 582.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que “los vocales solo cesarán en sus cargos por el transcurso de los cinco años para los que fueron nombrados, así como por renuncia aceptada” por el presidente del órgano de gobierno de los jueces.

“En virtud de lo dispuesto en el artículo 582.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del artículo 6 del Reglamento 1/1986, acepto la renuncia formulada por la Excma. Sra. Doña María Concepción Sáez Rodríguez como Vocal del Consejo General del Poder Judicial, por los motivos expuestos en su carta, que tuvo entrada en el Registro del Consejo General del Poder Judicial el día 29 de marzo y que fue ratificada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial celebrado el día 30 de marzo de 2023. Esta renuncia surtirá efectos el día 1 de abril, con agradecimiento de los servicios prestados y reconocimiento a su dedicación y profesionalidad durante el largo periodo en el que ha desempeñado sus funciones”, señala el decreto firmado por Mozo.

Concepción Sáez Rodríguez es licenciada en Derecho y diplomada en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid, así como diplomada en derecho de familia. Entre 1980 y 1984 fue abogada en ejercicio en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

Tras acceder por oposición al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en 1989, sirvió en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Almansa (Albacete), Alcorcón (Madrid) y Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), y en Madrid en el Juzgado de lo Penal nº 20, de lo Contencioso-Administrativo nº 1 y de Instrucción nº 37.

Asesora del Centro de Estudios Jurídicos de 2007 a 2008, en 2011 comenzó a ejercer como asesora de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial, de la que en septiembre de 2018 fue nombrada gerente, cargo en el que cesó en 2020. En la actualidad está destinada en la Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Durante su permanencia en el Consejo General del Poder Judicial ha sido miembro de las Comisiones de Asuntos Económicos, Permanente y de Igualdad.

Carta de renuncia

El texto de la carta de renuncia de la vocal Concepción Sáez es el siguiente:

“Estimado presidente:



Vengo meditando desde hace tiempo el sentido que tiene seguir desempeñando el cargo de vocal del Consejo General del Poder Judicial para el que fui nombrada en diciembre de 2013. Transcurridos los cinco años del mandato que contempla la Constitución más otros cuatro en funciones, la cuestión deviene ineludible. Mi decisión es presentar la renuncia a mi cargo en los términos del art. 582 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que te comunico por medio de este escrito, con el ruego de que la aceptes.



Comprenderás que la situación se hace ya insostenible. He confiado en que la renovación de este Consejo se produciría en algún momento de las sucesivas ocasiones en que parecía inminente y, por un excesivo y quizá equivocado sentido de responsabilidad, he venido aguantando el trascurrir de los meses y de los años no sin inquietud ni incomodidad, como bien sabes. En este momento resulta difícil pronosticar cuándo y cómo se resolverá esta larga crisis que tanta deslegitimación está provocando sobre la imagen de nuestro sistema judicial.



La incapacidad de tomar determinadas decisiones en el ejercicio ordinario de las competencias de este órgano al tiempo que se clama por la recuperación de competencias impropias de un Consejo en funciones, ha terminado por agotar mi paciencia. Estimo inútil jurídica y políticamente mi continuidad en este escenario de radical y puede que ya irreversible degradación de la institución.



Te traslado a ti y a los vocales del Consejo mi consideración”.

