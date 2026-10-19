El alto tribunal considera que este permiso puede disfrutarse de manera flexible

El Tribunal Supremo ha eliminado el límite anual del permiso de cinco días para atender a familiares con enfermedad grave, al tiempo que ha confirmado también la sentencia de la Audiencia Nacional por la que se declara el derecho a disfrutar de estos días de manera flexible.

El permiso de cinco días se contempla el Estatuto de los Trabajadores para atender a un familiar por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica que precise reposo domiciliario.

La sentencia da la razón a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), en un conflicto con un grupo empresarial que pretendía limitar este derecho a un máximo de cinco días laborables al año. La empresa quería limitar igualmente este permiso a los días de hospitalización o intervención con ingreso hospitalario, sin contemplar la posibilidad de que el familiar siga necesitando posteriormente cuidados domiciliarios de la persona trabajadora.

Como ya hizo en una sentencia similar el pasado mes de febrero, el alto tribunal considera que este permiso puede disfrutarse de manera flexible y no en días naturales con inicio obligatorio desde el hecho causante, dejando margen para una distribución racional que permita una asistencia planificada y más eficaz del familiar.

Igualmente, por primera vez, el Tribunal Supremo señala en esta última sentencia que este permiso no tiene por qué estar limitado a un único periodo en cada año natural. Según la sentencia, "cada supuesto de hecho habilitante del permiso da lugar a una duración del mismo de cinco días".

Desde CSIF señalan su satisfacción por esta sentencia, "que supone un nuevo éxito de nuestra organización en el ámbito de la empresa privada para evitar abusos y garantizar los derechos de trabajadores". Y afirma que el Supremo hace una interpretación "sociológica, razonable y garantista" de estos permisos "evitando así situaciones de abuso y desprotección".

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