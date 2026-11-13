Revalorización de las pensiones para 2027

El incremento de las pensiones contributivas para 2027 será efectivo el próximo 1 de enero

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo de tramitación administrativa urgente del proyecto de Real Decreto sobre limitación de la cuantía inicial de las pensiones públicas y revalorización de las pensiones del sistema de la seguridad social, de las pensiones de clases pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2027.

Con la tramitación de esta norma para el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones se inicia el proceso para la revalorización. Al acuerdo adoptado hoy seguirá la aprobación de una norma con rango de ley con la cantidad exacta de la revalorización general y de las pensiones mínimas y no contributivas.

El incremento de las pensiones contributivas para 2027, efectivo el próximo 1 de enero, será el resultado del índice de precios de consumo (IPC) medio entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026, según la fórmula establecida en la Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, aprobada en 2021 y acordada con los interlocutores sociales, y en los artículos 57 y 58 de la Ley General de Seguridad Social.

De esta manera, se da cumplimiento a la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, que garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas en base a la evolución del IPC. Además, las pensiones mínimas y las no contributivas tendrán una subida mayor, según establece la Disposición Transitoria 53 de la Ley General de Seguridad Social, en cumplimiento de la recomendación 15 del Pacto de Toledo.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos