Revalorización de las pensiones para 2027

Con la tramitación de esta norma para el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones se inicia el proceso para la revalorización. Al acuerdo adoptado hoy seguirá la aprobación de una norma con rango de ley con la cantidad exacta de la revalorización general y de las pensiones mínimas y no contributivas.
El incremento de las pensiones contributivas para 2027, efectivo el próximo 1 de enero, será el resultado del índice de precios de consumo (IPC) medio entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026, según la fórmula establecida en la Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, aprobada en 2021 y acordada con los interlocutores sociales, y en los artículos 57 y 58 de la Ley General de Seguridad Social.
De esta manera, se da cumplimiento a la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, que garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas en base a la evolución del IPC. Además, las pensiones mínimas y las no contributivas tendrán una subida mayor, según establece la Disposición Transitoria 53 de la Ley General de Seguridad Social, en cumplimiento de la recomendación 15 del Pacto de Toledo.