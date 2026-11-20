La Seguridad Social se lo denegó y ahora el titular de la Plaza Social n.º 4 condena a la administración a abonarle una pensión mensual equivalente al 100 % de una base reguladora de 1.955 euros

El titular de la Plaza Social n.º 4 del Tribunal de Instancia de Santander ha reconocido la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo a una mujer que sufre síndrome post-COVID.

El magistrado condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social a abonar a la trabajadora una pensión mensual equivalente al cien por ciento de una base reguladora de 1.955 euros.

La mujer, expendedora de gasolina en una estación de servicio, contrajo el COVID en el año 2021.

Según informe médico, tras la infección se produjo un “inicio abrupto” del cuadro que ahora presenta, cuya patología principal es síndrome post-COVID y en cuyo contexto se diagnostican fatiga crónica, síndrome de sensibilización central con fibromialgia, disautonomía, sensibilidad química múltiple y deterioro cognitivo, entre otras.

Para el magistrado, “la valoración conjunta” de las dolencias “conduce a estimar la pretensión principal y reconocer a la actora una incapacidad permanente absoluta”.

Explica que tal conclusión “no se sustenta en la mera acumulación de diagnósticos, sino en la concurrencia de limitaciones físicas y cognitivas que apreciadas en su conjunto impiden mantener una actividad profesional con las exigencias mínimas de continuidad, rendimiento y eficacia”.

Por todo ello, el magistrado concluye que “sufre un cuadro pluripatológico que le provoca limitaciones funcionales severas que le impiden una actividad profesional regular” y que “procede estimar la pretensión principal y reconocerla el grado absoluto de incapacidad”.

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