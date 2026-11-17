La sentencia no es firme, ya que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La setencia refleja la lilicitud de un medio de prueba como determiante para su exclusión del proceso, aunque no implique automáticamente la nulidad del despido”

Índice de contenidos Infracciones laborales

Derechos fundamentales

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirma como procedente el despido disciplinario de un trabajador de la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura en A Coruña, quien ejercía como representante legal de los trabajadores y líder del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL). De este modo, desestima el recurso de suplicación presentado por el empleado, al entender que “la empresa ha revelado razones objetivas, ajenas y suficientes para justificar la decisión” del despido.

Infracciones laborales

En la sentencia, el tribunal considera acreditadas dos infracciones laborales de especial gravedad. Por un lado, destaca que el trabajador accedió y transitó durante tres noches consecutivas, los días 24, 25 y 26 de junio de 2024, por una zona de circulación de camiones sin llevar los elementos reflectantes obligatorios, pese a ser presidente del comité de empresa y delegado de prevención. La Sala califica esta conducta de “comportamiento muy peligroso, reiterado varias noches” y aprecia un “efectivo riesgo de que se pudiera producir un accidente”. Los magistrados consideran que “este incumplimiento de las normas de seguridad habilita, por sí solo, para declarar procedente el despido”.

La segunda infracción cometida, según el tribunal, fue que el trabajador presionó a un compañero que no secundaba la huelga para que “realizase su ruta más despacio, con una actitud pasiva e incluso provocase una avería en el camión”. Para la Sala, estas instrucciones son “incompatibles con la buena fe contractual” y suponen una vulneración especialmente grave de la confianza y lealtad exigibles en la relación laboral, sobre todo teniendo en cuenta el cargo de representación que ostentaba. El tribunal concluye que “impartir instrucciones para boicotear la actividad empresarial a otro compañero” justifica, a su vez, la sanción de despido.

Derechos fundamentales

La resolución aborda también una grabación aportada al procedimiento cuya obtención fue cuestionada por la defensa del trabajador por una posible vulneración de derechos fundamentales. Al respecto, los magistrados recuerdan que “la ilicitud de un medio de prueba determina su exclusión del proceso, pero no implica automáticamente la nulidad del despido”. En este caso, considera que existen otras evidencias independientes que acreditan los incumplimientos. Por todo ello, confirma la procedencia del despido disciplinario.

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