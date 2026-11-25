Permisos por fallecimiento, cuidado del menor y otros

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley que amplía y establece nuevos derechos en materia de permisos por duelo en caso de fallecimiento, acompañamiento en la prestación de ayuda a morir, adaptación y reducción de jornada para la atención de familiares en cuidados paliativos y de nacimiento y cuidado del menor.

Permiso por fallecimiento

La ampliación del permiso, ahora denominado de duelo por fallecimiento, a diez días laborables a disposición de la persona trabajadora en las cuatro semanas posteriores al deceso, permitirá acompañar a las personas trabajadoras durante un proceso emocional complejo que requiere tiempo de recuperación. También beneficiará a las empresas, que verán protegida su actividad al evitar una reincorporación casi inmediata del personal afectado por una pérdida.

Estos diez días estarán a disposición del o la cónyuge, pareja de hecho o familiares de primer grado de consanguinidad. Con este permiso, España se sitúa en línea con los países más avanzados de su entorno en esta materia, como Portugal o Bélgica, así como, fuera de Europa, con Canadá, que constituye también una experiencia de disfrute flexible del permiso.

También se amplía de dos a tres días laborables el permiso por fallecimiento en el caso de la muerte de un familiar de primer grado de afinidad y de segundo grado de consanguinidad o afinidad. En el caso de implicar desplazamiento, se suma la posibilidad de dos días adicionales, hasta un total de cinco días.

Nuevo permiso en casos de eutanasia

Se establece un nuevo permiso de un día para el acompañamiento a las personas que reciban la prestación de ayuda a morir, para la persona trabajadora que haya sido designada para tal acompañamiento.

Ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado del menor

Se avanza en este derecho recogido en los artículos 48.4 y 5 del Estatuto de los Trabajadores.

Reconoce una semana más, hasta un total de veinte semanas, el permiso por nacimiento y cuidado del menor para cada persona progenitora, adoptante, guardadora o acogedora.

En el caso de las familias monoparentales pasarán de treinta y dos a treinta y cuatro semanas.

Esta semana adicional puede disfrutarse de forma acumulada o interrumpida hasta que el menor cumpla ocho años. Por tanto, se amplía de dos a tres semanas o de cuatro a seis en caso de monoparentalidad.

Nuevos derechos para cuidados de familiares en paliativos

Se reconoce expresamente el nuevo derecho de las personas trabajadoras a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación en los términos del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores.

Dispondrán de estos permisos cuando el cónyuge, pareja de hecho o sus familiares por consanguinidad hasta segundo grado precisen cuidados paliativos.

Estos periodos de reducción de jornada en estos casos no serán objeto de reducción en las cotizaciones.

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