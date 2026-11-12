El TSJ de Extremadura declara que no existe relación laboral entre Glovo y sus repartidores

La Sala sostiene que la empresa ha desvirtuado la presunción de laboralidad prevista para las plataformas digitales de reparto

Estima un recurso contra una resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social relativa a altas y bajas de repartidores en el sistema de la Seguridad Social.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha estimado el recurso presentado por la empresa Glovo contra una resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social relativa a altas y bajas de repartidores en el sistema de la Seguridad Social.

La sentencia concluye que la compañía ha desvirtuado la presunción de laboralidad prevista para las plataformas digitales de reparto y considera que, en el caso analizado, el denominado modelo “Flex” incorpora elementos que permiten apreciar autonomía organizativa de los repartidores.

Entre otros aspectos, la Sala destaca la libertad para aceptar o rechazar pedidos sin penalización, la posibilidad de conectarse y desconectarse de la aplicación sin restricciones, la ausencia de exclusividad, la facultad de subcontratar o designar sustitutos y la inexistencia de un sistema de valoración o control de la actividad con efectos en la asignación de servicios.

El tribunal examina la evolución de la jurisprudencia sobre las plataformas digitales de reparto y recuerda la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en su sentencia de la Sala Cuarta de 25 de septiembre de 2020 sobre la laboralidad de los repartidores de Glovo. No obstante, señala que el litigio se centra en determinar si las modificaciones introducidas posteriormente por la empresa alteran los elementos que sustentaron aquella calificación.

Tras analizar la documentación y los informes aportados al procedimiento, la Sala considera acreditado que el modelo actualmente utilizado por la compañía presenta características suficientemente distintas para excluir, en este caso, la existencia de una relación laboral.

La sentencia afirma que las conclusiones alcanzadas por la TGSS se apoyan en presunciones que han quedado desvirtuadas por la prueba practicada.

Por ello, el tribunal anula la resolución de la Dirección Provincial de la TGSS y la resolución administrativa que había sido confirmada en vía de recurso.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos