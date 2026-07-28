El TSJM condena a un hombre por un falso saqueo de su vivienda para reclamar más de 250.000 euros al seguro

El TSJM sustituye la pena de prisión impuesta en primera instancia por una multa de 89 días y mantiene multa e indemnización a la aseguradora.

El hombre habría incluído los bienes poco antes a la póliza del hogar dándoles el calificativo de objetos de especial valor.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la condena a un hombre por simular el robo de su vivienda de Velilla de San Antonio con el objetivo de reclamar a la aseguradora una indemnización superior a 252.000 euros, aunque ha absuelto a su esposa al no quedar acreditado que conociera el engaño.

En la sentencia de la que ha informado Europa Press, la Sala ratifica que el acusado cometió un delito de tentativa de estafa en concurso con otro de simulación de delito, tras denunciar falsamente que unos ladrones habían desvalijado su vivienda mientras se encontraba ausente. Como consecuencia de la sentencia de apelación, deberá abonar 15.111,87 euros, además de las costas procesales.

Reclamación compañía aseguradora

Los hechos se remontan al 6 de septiembre de 2017, cuando el hombre denunció ante la Guardia Civil de Rivas-Vaciamadrid un supuesto robo en su domicilio. Doce días después amplió la denuncia con un inventario de los bienes presuntamente sustraídos, valorados en 252.515,79 euros, cuantía que posteriormente reclamó a la compañía aseguradora.

Entre los objetos que aseguró que habían desaparecido figuraban joyas, obras de arte, un Cristo crucificado de marfil y madera, un colmillo de elefante tallado, colecciones de figuras de marfil y porcelana, así como 39 banderines de coches oficiales. Muchos de esos bienes habían sido incorporados poco antes a la póliza del hogar como objetos de especial valor.

La aseguradora detectó diversas irregularidades y abrió una investigación mediante informes periciales y un detective privado. Las pesquisas, junto con la investigación de la Guardia Civil, permitieron concluir que el robo nunca se produjo y que el denunciado había simulado el siniestro para obtener una indemnización que finalmente no llegó a cobrar.

En su recurso, el condenado alegó que no existían pruebas suficientes, cuestionó la investigación de la aseguradora y sostuvo que los hechos no habían pasado de ser actos preparatorios. El TSJM rechaza estos argumentos al considerar acreditado que comunicó el falso siniestro con la finalidad de obtener un beneficio económico, por lo que su conducta constituyó una tentativa de estafa.

Robo ficticio

La Sala, sin embargo, estima parcialmente el recurso de la esposa. Aunque acompañó al acusado cuando amplió la denuncia, los magistrados concluyen que no ha quedado probado que supiera que el robo era ficticio, por lo que revocan su condena y la absuelven.

Asimismo, el TSJM modifica la pena impuesta al principal condenado al apreciar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. De este modo, sustituye la pena de prisión impuesta en primera instancia por una multa de 89 días, con una cuota diaria de 50 euros, mantiene otra multa de 200 días a razón de 10 euros diarios por el delito de estafa y la obligación de indemnizar a la aseguradora con 8.661,87 euros por los gastos de la investigación del fraude.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos