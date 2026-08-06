La cita será el 3 de septiembre en Ciudad de México y contará con la participación de general counsel y directores legales de multinacionales y firmas líderes

El XI Foro Gerencias Legales Ciudad de México 2026, que se celebrará el próximo 3 de septiembre en el Campus Santa Fe del Tecnológico de Monterrey, reunirá a líderes jurídicos, general counsel y expertos en compliance y arbitraje de México y Latinoamérica para analizar los principales desafíos del entorno legal regional, incluyendo reformas constitucionales, ESG, fintech y arbitraje internacional.

Entre los panelistas, del evento organizado por Gericó Associates, ya se encuentran confirmados Alejandra Gómez, gerente legal y secretaria general de Oleoducto Central S.A. - OCENSA (Colombia); Andrés Donoso, socio de Robalino Law; Aram Natanael Pérez, Senior Legal Manager de Smart Fit México; Camilo Vásquez, presidente del Comité de Arbitraje de ICC Nueva León (México); Carlos Manuel Díaz, General Counsel de Grupo San Jacinto; Carlos Valenciano, Head of Legal CU Latam North & Caribbean de Ericsson (CDMX); Christian Paredes, Field Compliance Officer de SAP México; Daniel Corominas, Legal Deputy Director de Nissan Motor Corporation (CDMX); Edmundo Alcázar, Deputy Director de Propiedad Intelectual, Publicidad y Privacidad de Walmart México; Eduardo Rodríguez, General Counsel de Grupo Cobra (CDMX); Francisco Pinilla, Vice President Legal, North LAC de Mastercard (CDMX); Guillermo Larrea y Juan Francisco Torres-Landa, socios de Hogan Lovells Cadwalader (México); Luis A. Pérez, Chair, Latin America and the Caribbean Practice / Co-Office Managing Partner de Akerman (USA); Omar Guerrero, socio director de Hogan Lovells Cadwalader; Oswaldo Arriaga, LATAM Legal Counsel de H&M (CDMX); Óscar Salgado, gerente jurídico Laboral de Smurfit Westrock (CDMX); Patricia Rivas, Latin America Regional Director, Ethics and Compliance Officer de Bausch Health Companies Inc. (CDMX); Rafael López, Regional Head of Legal and Compliance LATAM de Xiaomi Technology (CDMX); Sandra Jiménez, gerente legal de Sinohydro Corporation Limited Sucursal del Perú; Sylvia Sámano, secretaria general del Centro de Arbitraje de México (CAM); y Thomas Herrera-Rambla Taylor, Head of Legal & Integrity de Hitachi Energy (Perú).

El Panel 1, Reformas constitucionales y nuevo escenario empresarial, se centrará en los cambios normativos clave y su impacto en la seguridad jurídica de las inversiones en México. Los participantes analizarán cómo las reformas recientes afectan la planificación y operación de las empresas, así como la forma en que las gerencias legales deben adaptarse para anticipar riesgos y garantizar cumplimiento.

En el Panel 2, ESG judicializado: de la teoría a la corte, se abordarán casos de litigios climáticos y sociales que tienen repercusión regional. Los panelistas discutirán cómo las compañías pueden gestionar de manera proactiva los riesgos ESG, equilibrando la responsabilidad corporativa con la protección de la reputación y los intereses estratégicos de la empresa.

El Panel 3, Fintech y el futuro de los servicios financieros en Latam, explorará la regulación mexicana y su influencia en la transformación digital del sector financiero en Latinoamérica. Se analizarán los retos legales de la innovación tecnológica, la digitalización de servicios y cómo las gerencias legales acompañan los procesos de modernización del sector.

El Panel 4, Arbitraje comerial e inversión internacional, destacará el papel de México como foro emergente para resolver disputas complejas. Los expertos debatirán sobre las ventajas de elegir México como sede de arbitraje, la eficiencia en la resolución de controversias y la integración de nuevas herramientas legales y tecnológicas en los procedimientos.

En el Panel 5, Gobernanza global desde México, se examinarán los nuevos estándares de transparencia, fiscalidad y responsabilidad corporativa que impactan a las empresas latinoamericanas. Se hará hincapié en cómo las gerencias legales alinean la gobernanza interna con las exigencias regulatorias y las mejores prácticas internacionales.

Finalmente, el Panel de cierre, Operar en entornos de alto riesgo: estrategias de cumplimiento y resiliencia corporativa, abordará cómo las direcciones legales gestionan operaciones en contextos complejos con altos niveles de riesgo. Los panelistas compartirán estrategias para fortalecer la resiliencia corporativa, garantizar el cumplimiento normativo y anticipar posibles contingencias en entornos volátiles.

El evento contará con el patrocinio de Akerman, Hogan Lovells Cadwalader, Robalino, BIGLE y Palomino, Flores, Hernández Rodríguez Abogados, y con el apoyo institucional del Centro de Arbitraje de México.

El Foro Gerencias Legales Ciudad de México 2026 reafirma su papel como punto de encuentro para líderes legales del sector corporativo, combinando análisis de regulación, compliance, ESG, fintech y arbitraje internacional con experiencias de general counsel y socios de firmas internacionales. La cita permitirá compartir mejores prácticas, debatir soluciones estratégicas y anticipar los retos legales que afrontan las empresas en México y la región.

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