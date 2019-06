Durante los pasados días 7, 8 y 9 de junio se ha celebrado en Madrid la segunda edición del EMEA Legal Hackers Summit, organizado por el capítulo de los Legal Hackers de Madrid, compuesto por Laura Fauqueur, Mª Jesús González-Espejo, Isabel Iglesias, Cristina Martínez, Sara Molina y Guillermo Pérez Alonso.

El evento contó con el apoyo de Lefebvre, Legal Army, Gesdocument, CEU IAM Business School y Derecho Práctico y fue albergado en el edificio de las oficinas de Lefevbre. Durante tres días, se congregó a la comunidad Legal Hackers de toda la región EMEA en un gran éxito de convocatoria, dónde el hashtag #legalhackEMEA llegó a ser trending topic en Twitter.

El viernes por la tarde tuvo lugar la recepción de los co-organizadores de otros capítulos de Legal Hackers provenientes de Francia, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Alemania, Austria, Estonia y Ucrania, y con representación también de Estados Unidos, Argentina e India. Desde España, acudieron también a la cita los capítulos de Bilbao y Valencia para celebrar todos juntos una sesión de trabajo en la que el cofundador de Legal Hackers, Jameson Dempsey, hizo repaso del crecimiento y trayectoria de la comunidad en los últimos años y el recuento del número de capítulos de la comunidad Legal Hackers, que ya asciende a 150 en todo el mundo. Se trabajó igualmente en una puesta en común de la misión y visión de la comunidad a nivel local y global y se debatieron todas las propuestas expuestas por cada capítulo de cara al futuro próximo de la comunidad y del movimiento.

El sábado 8 se celebró una jornada abierta y gratuita que reunió a numerosos expertos internacionales de la innovación y la legaltech. Durante el primer “episodio” titulado THE DATA CHALLENGE, se expusieron fórmulas y proyectos para trabajar con datos, desde, la extracción, el acceso, procesamiento y almacenamiento de estos. Los ponentes fueron Elena Montiel Ponsoda (Lynx), Marcel Mata (Dow Jones), Diego Alonso Asensio (Nize Partners), Gabriel López (Microsoft), Andrés Chomczyk (Signatura), Rahul Uttamchandani Dadlani (Legal Army) y Dmtry Foremnyi (Hiil, Legal Startup Crash test).

Seguidamente Guillermo Navarro, de Bidenlex, y Bárbara Román, de NoLegalTech, protagonistas del episodio 2, SHOW ME YOUR CODE!, debatieron sobre la LegalTech en open source.

A continuación, Liliana Tamayo, responsable de Innovación y Marca, y María de la O Martínez, directora de Innovación de Producto, ambas de Lefebvre, expusieron en el episodio 3 llamado INNOVATION LEGAL STUDY las conclusiones del estudio sobre innovación que han llevado a cabo en el sector jurídico, así como los grandes retos abordados por la editorial jurídica para su proceso de mejora continua.

Antes de comer, se realizó una dinámica de speed networking donde tanto asistentes como ponentes pudieron saludarse y conocerse entre sí, lo que hizo que el ambiente llegara a ser muy distendido y se asentase la filosofía de comunidad abierta de Legal Hackers.

La tarde empezó con el episodio 4 LEARN! dónde se expusieron varios proyectos de formación legaltech que se llevan a cabo en el mundo de la mano de Jameson Dempsey (CodeX), Denis Ivanov (Future Law School), Stefan Eder (Benn-Ibler, Vienna University), Dirk Hartung (Bucerius Law School), Laura Fauqueur (CEU IAM) y Mark Potkewitz (Ulster University), todos ellos coorganizadores Legal Hackers en sus respectivas ciudades de residencia.

En los episodios 5 y 6 – FALL FAST… AND GET UP! se escucharon las historias de fracasos, caídas y remontadas de algunos emprendedores del sector de la innovación y la Legaltech: Valentin Pivovarov, Matthew Pennington (QuoteXpress), Hans Böeck (Strong Element), Kanan Dhru (Hiil, Lawtoons), Javier Sánchez García (MIDE, Crowd Centaurs), Baltasar Cevc (Cevc consulting), Alexandra Sabbe-Ferri (mesindemnites.com, Sagan Avocats), Carlos Ugalde (Mailcertificado) y Luis del Valle Alemán (MADRInnovation), que dejaron claro que algunas veces se gana y otras se aprende.

El episodio 7 - ACT! Pitching Legaltech, fue una presentación de las herramientas de Uman ID, Cysae, Arex, DueTech, y Lefebvre Centinela.

El cierre de la sesión del sábado corrió a cargo de Isabel Iglesias y Jameson Dempsey por parte de Legal Hackers y de Agustin Born, director de Comunicación de Lefebvre, y a continuación tanto asistentes como coorganizadores y demás ponentes fueron invitados a subir en la azotea de Lefebvre para disfrutar de un cóctel.

El domingo por la mañana se organizó un encuentro más distendido en el parque del Retiro, donde los coorganizadores pudieron hacer un resumen del fin de semana y volver a convocar a la comunidad Legal Hackers a una tercera edición del EMEA Legal Hackers Summit que se celebrará en la ciudad de Viena durante la primavera del 2020.

