Una nueva etapa que mantiene la cercanía con el cliente y amplía las capacidades de asesoramiento

Dr. Reichmann, despacho de abogados y asesores fiscales especializado en el asesoramiento a clientes nacionales e internacionales, especialmente de habla alemana, culmina su integración en ILIA ETL GLOBAL y pasa a operar plenamente bajo su marca.

Vinculado desde 2022 a la firma, que forma parte del grupo internacional ETL GLOBAL, Dr. Reichmann deja ahora de operar como marca independiente y su equipo pasa a hacerlo plenamente bajo ILIA ETL GLOBAL, dando un nuevo paso en un proceso de evolución que amplía las capacidades de la organización y consolida tanto su posición en Mallorca como su alcance internacional.

La integración da continuidad al proyecto desarrollado durante estos años por Marisa Herbrandt y Linda Käser, socias del despacho, que seguirán liderando la oficina y su equipo en esta nueva etapa.

Un camino iniciado en 2022

La integración comenzó en 2022, cuando el Dr. Armin Reichmann decidió integrar el despacho en ETL GLOBAL, sentando las bases de la evolución que hoy continúa. Desde entonces, la colaboración entre los profesionales de las distintas oficinas se ha ido intensificando, manteniendo en todo momento la relación directa y cercana con los clientes.

El paso anunciado ahora no supone, por tanto, el inicio de una nueva relación, sino una evolución de un proyecto iniciado años atrás. La nueva identidad corporativa refleja ahora también la creciente vinculación entre los distintos equipos y su apuesta por una estructura común.

Mismo equipo, mayor capacidad

Para los clientes de Dr. Reichmann, el cambio de marca no altera la relación con el despacho: mantienen el mismo equipo, los mismos interlocutores y la misma oficina en Mallorca. La continuidad se mantiene también en la dirección: Linda Käser y Marisa Herbrandt, socias de Dr. Reichmann y figuras clave en el proceso iniciado junto al Dr. Armin Reichmann en 2022, continuarán al frente del equipo y liderando el área germanoparlante dentro de la nueva estructura, además de participar activamente en el desarrollo del International Desk.

A esa continuidad se suma el acceso a una estructura más amplia, con profesionales especializados en distintas áreas y mayores recursos para dar respuesta a necesidades cada vez más complejas. La nueva estructura permitirá además seguir avanzando en la implantación de sistemas y herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la eficiencia, la precisión y la capacidad de anticipación en el asesoramiento.

«El International Desk nace precisamente con esa filosofía: combinar una atención muy personal y un profundo conocimiento del mercado local con la experiencia y las capacidades de una estructura internacional. Queremos crecer sin perder la cercanía que siempre nos ha caracterizado y acompañar a nuestros clientes de una forma cada vez más completa y proactiva», señala Marisa Herbrandt, socia de Dr. Reichmann.

«En el asesoramiento de clientes internacionales nos encontramos con asuntos cada vez más complejos, en los que confluyen cuestiones fiscales, jurídicas y patrimoniales. Esta nueva estructura nos permite contar con más profesionales y un mayor grado de especialización en cada una de estas áreas, reforzando nuestra capacidad para analizar cada situación desde distintas perspectivas y ofrecer soluciones cada vez más completas y precisas», explica Linda Käser, socia de Dr. Reichmann.

Crecimiento con vocación internacional

La unificación se enmarca en el crecimiento sostenido de ILIA ETL GLOBAL, que en los últimos años ha ido incorporando despachos de referencia —entre ellos Confialia— y ampliando progresivamente su especialización y cobertura territorial.

Actualmente, cuenta con presencia en Barcelona, Madrid, Mataró, Palma y Alcúdia, una implantación que le permite combinar el conocimiento de cada mercado local con una estructura profesional cada vez más amplia.

Este crecimiento se acompaña de una apuesta creciente por el asesoramiento internacional. En este contexto, se ha creado el International Desk, una unidad especializada que centraliza y coordina el asesoramiento a clientes extranjeros que quieren operar en España y a clientes españoles que buscan expandirse a otros mercados, coordinando desde un único punto de contacto las distintas necesidades jurídicas, fiscales, contables y empresariales de cada cliente. El objetivo es combinar conocimiento local, experiencia internacional y atención personal dentro de una misma estructura multidisciplinar.

La experiencia del equipo de Dr. Reichmann, y especialmente su trayectoria en el asesoramiento a clientes germanoparlantes, refuerza esta vocación internacional y amplía la capacidad de ILIA ETL GLOBAL para acompañar a clientes con intereses en distintos mercados.

Con este nuevo paso, ILIA ETL GLOBAL continúa avanzando en su posicionamiento como firma de referencia en España, combinando la cercanía y el conocimiento de sus equipos locales con la capacidad de acompañar a empresas y particulares en operaciones y proyectos más allá de sus mercados de origen.

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