Evergreen Legal incorpora a Ana García-Boente para fortalecer su área de Corporate y M&A

Para fortalecer su área de Corporate y M&A, reforzando el posicionamiento de la firma en operaciones corporativas de carácter estratégico

Evergreen incorpora a Ana García-Boente Dávila a su departamento de Corporate y M&A, reforzando el posicionamiento de la firma en operaciones corporativas de carácter estratégico, así como en el asesoramiento integral y recurrente desde la óptica del derecho mercantil.

Con más de dieciocho años de trayectoria profesional, Ana García-Boente ha desarrollado su carrera en firmas y compañías de primer nivel como KPMG Abogados, Simmons & Simmons y la asesoría jurídica de Parques Reunidos. Esta trayectoria le ha proporcionado una sólida experiencia en procesos de fusiones y adquisiciones, reestructuraciones societarias, contratación mercantil y gobierno corporativo de empresas nacionales y multinacionales, así como en las funciones de secretaría del Consejo de Administración.

En el plano formativo, Ana García-Boente es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y máster en Asesoría Jurídica de Empresa por la IE Law School.

“Con la incorporación de Ana reforzamos nuestra propuesta de valor en el área de Corporate & M&A y consolidamos nuestro compromiso con ofrecer un asesoramiento integral a nuestros clientes de la más alta calidad”, señala Ignacio Freire, socio director de Evergreen y responsable de las áreas de derecho mercantil e inmobiliario.

“Me incorporo al equipo de mercantil de Evergreen con la ilusión aportar mi experiencia para seguir impulsando el crecimiento y el posicionamiento de la firma como despacho de referencia en el asesoramiento legal de alto valor”, afirma Ana García-Boente.

Con esta incorporación, Evergreen Legal cumple un doble objetivo: continúa atrayendo talento de primer nivel a la firma y refuerza su capacidad multidisciplinar como firma full-service orientada al asesoramiento sofisticado y estratégico de empresas nacionales e internacionales.

