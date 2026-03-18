ETL GLOBAL impulsa su crecimiento en Aragón

ETL GLOBAL da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento territorial en España con la integración de GINE S.A. en JLC Asesores ETL GLOBAL, despacho referente en Aragón con más de 30 años de experiencia.

Con esta nueva integración, JLC ASESORES ETL GLOBAL refuerza su posicionamiento en Aragón y consolida su apuesta por el crecimiento sostenible basado en la proximidad y la especialización.

GINE S.A., con una sólida trayectoria y un fuerte arraigo en Huesca, ha estado gestionada hasta ahora por la tercera generación familiar, consolidándose como un despacho de confianza para el tejido empresarial de la zona. Su equipo está formado por 19 profesionales con profundo conocimiento del entorno local y una clara vocación de servicio al cliente.

Con la incorporación de GINE S.A., JLC ASESORES ETL GLOBAL consolida su proyecto en Aragón, combinando la experiencia y el conocimiento local de un despacho histórico con la estructura, el respaldo y la visión internacional que caracterizan al grupo ETL GLOBAL. Esta integración permitirá reforzar el asesoramiento especializado y de proximidad a empresas y profesionales de la región.

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