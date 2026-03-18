Fieldfisher cierra 2025 con 17,85 millones de euros de facturación y culmina su plan estratégico 2023–2025

Fieldfisher continúa consolidando su crecimiento en España. La firma ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de 17,85 millones de euros, lo que representa un incremento del 10% respecto al año anterior.

Este crecimiento ha estado impulsado, principalmente, por el fortalecimiento de la relación con clientes internacionales —que ya representan el 26% de la cifra de negocio— así como por el permanente impulso del cross-selling interno entre áreas y sectores estratégicos.

En línea con esta evolución, la firma aprobó en 2023 un nuevo plan estratégico que establecía un objetivo de crecimiento del 35% para el periodo 2023-2025. Dos años después, Fieldfisher culmina este ciclo estratégico con un crecimiento del 36%, superando las previsiones iniciales y reforzando su posicionamiento como firma internacional en España, con una clara apuesta por el talento y la colaboración entre prácticas como motores de desarrollo.

“Desde Fieldfisher fomentamos la colaboración entre socios y equipos porque sólo desde el trabajo conjunto alcanzaremos la excelencia en el servicio a nuestros clientes y el éxito sostenible de la firma”, explica Héctor Jausàs, presidente de Fieldfisher.

2025, un año con foco en el talento

Sin embargo, 2025 ha sido especialmente significativo por el refuerzo del partnership y el impulso al talento interno y externo. Durante el ejercicio, la firma ha promovido a socios a Javier Fuentes de Tienda en el área de Corporate M&A y Antonio Delgado en el área de Arbitraje Internacional, consolidando el crecimiento orgánico y la apuesta por el desarrollo profesional dentro de la organización.

Asimismo, Fieldfisher ha incorporado a nuevos socios para fortalecer áreas clave y acompañar el crecimiento estratégico de la firma: Anaïs Cobo y Albert Rodríguez en el área de Laboral, Cruz Amado de la Riega en Reestructuraciones e Insolvencia y Luis Suárez de Lezo en Real Estate. A estas incorporaciones se suma la primera incorporación anunciada en 2026, Rafael Durán, que se une como socio del área de Corporate M&A. Estas incorporaciones refuerzan prácticas importantes y sectores prioritarios para la firma, aportando especialización y capacidad de crecimiento en líneas de negocio con gran potencial.

En paralelo, el desarrollo interno del talento ha tenido un papel protagonista con la promoción a socios de cuota de Juan Osuna, del área de Fiscal, y Paloma Mato, de Corporate M&A, reflejo del compromiso de la firma con la carrera profesional y la consolidación de equipos altamente especializados.

Balance positivo del primer año de la nueva directiva

Desde un punto de vista organizativo, 2025 ha sido el año de consolidación del nuevo equipo directivo liderado por Héctor Jausàs como presidente, junto a Rodrigo Martos y Talmac Bel como socios directores, con el foco puesto en la internacionalización, la calidad del asesoramiento y la atracción y retención del mejor talento.

La firma cerró 2025 con un crecimiento del 7% en fee earnes y un total de 139 profesionales en España, incluyendo abogados y personal corporativo. “Nuestro objetivo es seguir construyendo un proyecto atractivo para el talento, donde los profesionales puedan desarrollarse, asumir responsabilidades y contribuir al crecimiento de la firma”, afirma Talmac Bel.

Fieldfisher continúa centrado en los sectores de Energía, Financiero, Life Sciences, Real Estate y Tecnología, donde ha experimentado un fuerte crecimiento. Dentro de la buena evolución en general de la firma destacan por su crecimiento en 2025 las áreas de Corporate, Laboral y Fiscal. “Nuestros equipos crecen en calidad y especialización gracias al entorno que hemos construido en la firma, adecuado para que el talento, siempre orientado al cliente, se desarrolle con todo su potencial”, concluye Rodrigo Martos.

Nuevo plan estratégico 2026 -2028

La firma está trabajando en su nuevo plan estratégico 2026–2028, que prevé un crecimiento superior al 40% apoyado en diversas palancas, entre ellas el crecimiento orgánico y la incorporación de talento, el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas e innovación en servicios, así como la ampliación e integración de líneas de servicio complementarias.

Fieldfisher, una firma legal que crece en todo el mundo

La firma cerró el último ejercicio con unos ingresos globales de 441,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10 % respecto al ejercicio anterior. En este crecimiento destacan áreas clave como Regulatorio, Propiedad Intelectual, Fiscal, Inmobiliario, Daños Personales y Negligencias Médicas, todas ellas con incrementos de ingresos de doble dígito.

Además, la firma registró un sólido crecimiento en toda su red europea, con aumentos significativos en Austria, Italia, Alemania, España y Países Bajos, así como en sus servicios legales alternativos, incluyendo la actividad de Fieldfisher Condor durante el ejercicio.

Actualmente la firma cuenta con más de 2.000 profesionales en todo el mundo ubicados en 28 oficinas repartidas en 14 países.

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