Eversheds Sutherland ficha a Óscar Báscones

El despacho internacional Eversheds Sutherland ha incorporado a Óscar Báscones como nuevo of counsel del Departamento de Bancario y Financiero de la oficina española de la firma, para incrementar la oferta de servicios y el desarrollo de nuevas iniciativas estratégicas.

Báscones, que hasta enero de este año ha sido director de la Asesoría Jurídica de Santander España, cuenta con una dilatada experiencia en cargos de gobierno corporativo en entidades supervisadas, tanto en el ámbito del Banco de España, como de la Dirección General de Seguros.

A lo largo de su trayectoria profesional en el Grupo Santander, al que se incorporó en 1990 como asesor jurídico, ha asumido los cargos de director general de los Servicios Legales y de Cumplimiento de Santander España y director de la Asesoría Jurídica de Banca Comercial, Banca Privada, Medios de Pago y Seguros de Santander.

Actualmente es presidente no ejecutivo de Diners Club Spain, sociedad dedicada a la emisión de tarjetas de crédito y cuentas de viaje, y presidente no ejecutivo de Santander Mediación Operador de Banca Seguros Vinculado. Además, ha sido presidente no ejecutivo de Santander Lease y de Santander Factoring y Confirming, así como consejero de la Sociedad Integral de Valoraciones Automatizadas (SIVASA).

Paralelamente, desde 2009 y hasta enero de 2024 ocupó el cargo de vicepresidente de la Asociación Hipotecaria Española, asociación de entidades financieras que desarrollan su actividad en el ámbito de la financiación con garantía hipotecaria que concentra más del 90% de la actividad del sector.

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa, Báscones es también diplomado en Derecho Inmobiliario por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un programa de desarrollo directivo por IESE (Universidad de Navarra). Actualmente es director del Curso de Acceso a la Abogacía del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

Jacobo Martínez, socio director de Eversheds Sutherland en España, asegura que “la calidad profesional de Óscar y su profundo conocimiento del mercado, serán clave para profundizar en la especialización de nuestros servicios financieros, lo que nos permitirá afianzar aún más esta práctica estratégica para nuestros clientes”.

