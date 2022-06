15ª Edición CPDP Cátedra South EU Google Data Governance Los expertos exigen una protección uniforme y segura de los datos de los menores Noticia 31-05-2022 ElDerecho.com

La Cátedra South EU Google Data Governance celebró en el marco de la 15ª edición de CPDP -Computers, Privacy and Data Protection- un panel titulado "Digital Age of Consent: looking for a new paradigm” (La era digital del consentimiento: en busca de un nuevo paradigma) en el que participaron los profesores José Luis Piñar (Universidad CEU San Pablo- España), Maria da Graça Canto Moniz (Universidad Nova de Lisboa), Georgios Yannopoulos (Universidad Nacional y Kapodistria de Atenas), Vincenzo Zeno-Zencovich (Universidad RomaTre) -también miembros del Board de la Cátedra- y la abogada freelance especialista en derechos humanos Emma Day.